學者：白宮易主不確定性 石破盼友華穩外交

黑龍江省社會科學院東北亞研究所研究員笪志剛在「環球網」撰文稱，對於石破政府，改善對華關係稱得上是某種「剛性需求」。美國政府換屆帶來巨大不確定性，導致日本未來外交處境變得微妙。愈是如此，剛上任不久的石破政府愈是渴望確定性，促使其將目光更多投向對日政策始終穩定和連續的中國。笪志剛亦表示，全面推進中日戰略互惠關係，構建契合新時代要求的建設性、穩定雙邊關係，本符合日本經濟利益。

專家料中日破「近而不親」現狀

「鳳凰衛視」昨引述中國國際問題研究院亞太所特聘研究員項昊宇稱，石破茂上台後，有意改善對華關係，岩屋毅訪華有利中日關係進一步恢復，或將逐步扭轉兩國「近而不親」的現狀。項昊宇稱，就單邊主義、貿易保護主義等問題，中日雙方有共同利益。

另據「澎湃新聞」報道，上海國際問題研究院東北亞研究中心主任蔡亮表示，岩屋毅此行是落實兩國元首共識的重要一步。當前中日關係展現企穩態勢，高層間各層面各領域的溝通正恢復。

蔡亮認為，石破茂是穩健的政治家，作為日本首相，石破茂亟需與最重要鄰國之一（中國）保持穩定關係，「石破茂『防衛族』出身，是相對務實的行動派，而日美間的利益不是完全脗合。在此情况下，他傾向於中日雙方矛盾歸矛盾，但仍有務實合作的潛力，應該通過外交的力量去溝通對話」。