日放寬華客簽證 最長年期5變10 李強王毅晤日外相 人文對話達教育合作等10共識

新華社報道，李強表示，習近平主席上月與石破茂在秘魯會晤，雙方一致同意共同全面推進中日戰略互惠關係，致力構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係。

岩屋毅強調擴戰略互惠

李強指出，中日是「一衣帶水的鄰邦」，是「搬不走的鄰居」，「互為合作伙伴、互不構成威脅」是兩國共同莊嚴承諾，希望日方與中方相向而行，恪守中日4個政治文件確立的各項原則，正視歷史、面向未來，建設性妥善管控分歧，維護中日關係大局。當前全球發展不穩定、不確定性增加，雙方要拓展經貿關係、深化互利合作，惠及兩國企業和人民。李稱，「國之交在於民相親」，雙方要進一步加強人文交流，鞏固友好基礎。

新華社引述岩屋毅稱，日中有2000多年友好交往歷史，當前對地區及國際事務負有重要責任。日方願與中方共同努力，沿着兩國領導人所定方向，加強各層級往來特別是民間交流，促進互利合作和民意氛圍改善，全面推進戰略互惠關係，建構建設性、穩定的日中關係。

這是岩屋毅任外相後首次訪華。共同社報道，與李強會晤時，岩屋稱「日中對於地區和世界共同肩負着重要責任」，強調推進擴大共同利益的「戰略互惠關係」想法。

外長王毅隨後與岩屋毅舉行會談。王毅在會談表示，希望遵守兩國互為合作伙伴、互不構成威脅的共識，沿着正確軌道推進關係。岩屋回應稱：「希望邁出減少課題和難題、增加合作與協作的第一步。」

中日外長會晤後，當天舉行部長級「中日高級別人文交流磋商機制」（人文對話）。據外交部網站消息，對話達成包括大力推動青少年交流互訪，鼓勵支持兩國間修學旅行；深化教育領域合作，加強互派留學生，支持兩國中小學締結姊妹學校、高等院校開展校際合作；支持旅遊業合作，推出更多便利措施促進兩國遊客互訪等10項重要共識。

旅團可留日數倍增 料明春推

共同社引述岩屋毅透露，將放寬中國人赴日旅遊簽證的發放條件，日方將新設有效期10年的個人旅遊簽證。個人旅遊多次簽證迄今有效期最長為5年。同時將放寬團體旅遊簽證，可逗留日數除了目前「15天以內」，將新設「30天以內」。「日經中文網」稱，上述措施料明年春季起實施。

另外，雙方就盡早實現王毅訪日並召開部長級「中日經濟高層對話」的方針達成一致，並確認將落實恢復進口日本水產品的共識。

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