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台海軍裝備自殺式無人機 10公里外殺敵

【明報專訊】台灣中科院航空所長葉嘉範昨日披露，台灣海軍已下訂單購買該所研製的「巡飛彈一型」無人機，可單兵攜帶，精確打擊10公里外目標，目前正實施最後測試驗證工作。

巡飛彈又稱自殺式無人機，台灣中科院研製的巡飛彈分為一型及二型。此次海軍購入的一型，又被稱為「台版彈簧刀」，導控距離大於10公里、滯空時間15分鐘以上，可搭載紅外線熱像儀（EO/IR）裝備且具高爆彈頭，用於精確攻擊高價值與高威脅的人、車等目標。至於較大型的巡飛彈二型目前仍在開發階段。

無人機被台灣軍方視為不對稱戰力之一，今年6月，美國政府公告的3.6億美元「攻擊無人機飛彈系統」對台軍售案，當中包括「彈簧刀」（Switchblade 300）攻擊無人機。中央社昨引述葉嘉範指出，台灣自製的騰雲二型無人機、銳鳶二型無人機、紅雀三型無人機都已完成相關測評，並已對軍方完成展示，後續按照防務預算配置實施量產部署。

無人機AI中心分析戰場動態

台灣中科院昨還展示自主研發的「無人機人工智能（AI）情資中心」，不僅具有戰情大屏幕、即時影像及數據分析，更導入生成式AI、GPT模型，即時分析辨識影像，迅速掌握戰場動態。台灣已向美國軍購MQ-9B「收割者」長航時高空大型偵察打擊一體無人機等，未來情資也能在該系統得到整合。

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