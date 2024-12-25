日外相訪華今晤王毅 冀穩雙邊關係

岩屋毅：中日須再次攜手引領全球

據共同社報道，岩屋毅訪華期間，雙方將舉行2019年以來首次部長級人文交流磋商機制。日本文部科學相阿部俊子將出席人文對話，兩國將就青少年交流、文化教育領域合作達成協議。日本方面正協調放寬中國人赴日簽證條件。中國上月已宣布對日本持普通護照人員試行免簽政策。

岩屋毅有意邀請王毅早日訪日，加強兩國之間的溝通，為李強2025年5、6月前後訪日並出席中日韓峰會鋪路。兩人還將商討早日舉行部長級經濟高層對話。岩屋毅臨行前接受鳳凰衛視訪問時表示，中日關係一段時期走入低谷，缺乏溝通，當前必須再次攜手，共同引領全球實現和平繁榮。

外交部：基於科學恢復水產進口

「日經新聞」近日引述日本政府消息人士稱，中方考慮最早於2025年上半年恢復進口日本水產品。中國外交部發言人毛寧昨回應稱，最關鍵的是日方切實履行自身承諾，中方將在有效參與長期國際監測和獨立取樣等監測活動實施之後，基於科學證據着手調整有關措施，逐步恢復符合規準的日本水產品進口。