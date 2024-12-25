台立院否決7大法官人選 釋憲癱瘓 藍白稱「對總統不信任票」 賴清德將補提名

賴清德8月底提名張文貞、姚立明（賴清德競選總部主委）出任司法正副院長，何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特、劉靜怡為司法院大法官人選。昨日投票，立院藍營（54席）對7人選全投不同意票，台灣民眾黨立委（8席）僅對劉靜怡投同意票，民進黨立委（51席）則對劉靜怡投不同意票，因此7人全不過關。

司法院設大法官15人，依「總統提名、立院同意」程序任命，目前有8名大法官在任。立法院會上周五（20日）強行通過《憲法訴訟法》部分條文，規定參與評議的大法官人數不得低於10人，做出同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人等，等於限制當前憲法法庭行使審判權。

國民黨指出，總統府一意孤行提出不適任且爭議大的大法官人選，讓大法官成為當權者論功行賞名器，更顯現賴清德「作繭自縛」的結果，連執政黨立法院團也不願照單全收。國民黨團總召傅崐萁表示，投票結果清楚告訴賴清德已成為「跛鴨總統」。

劉靜怡罵民進黨 綠封殺「賴尊重」

民眾黨指出，賴清德提名的劉靜怡遭執政民進黨團反對，是黨內對賴清德不信任投票。對於「反賴」說法，民進黨團總召柯建銘表示，劉靜怡一路辱罵民進黨，已先向賴清德報告黨團一致決議封殺，賴表示尊重。