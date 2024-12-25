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人口老化 漲養老金拉動內需掀熱議

【明報專訊】近年「養老金」成為熱詞，昨日財政工作會議開畢，再次掀起討論。

中央財辦負責人上周解讀2025年擴大內需舉措時指出，將通過加大財政對終端消費直接投入、提升社會保障水平等多種方式，推動居民收入穩定增長，比如適當提高養老金，「在增強消費能力、提升消費意願上下功夫」。

網民：振經濟關鍵在年輕人

提高養老金作為明年拉動內需的方式，在微博等社交平台引起熱議，有人說「人生最大的贏家是身心健康地活到退休」，有打工仔直言「漲養老金可以，別加社保」，亦有許多網民表示，提振經濟關鍵還是在於要讓年輕人有錢、解決就業問題、縮小貧富差距。

實際上，面對老化社會的不可逆趨勢，中國養老金支付壓力日益增大。官方智庫中國社科院指，全國城鎮職工基本養老保險基金累計結餘有可能於2035年耗盡。今年底，全國退休人員總數預計將達到1.6億，比俄羅斯人口還要多。個人養老金作為國家養老保險體系的第三支柱應運而生。

自12月15日起，個人養老金制度從北京、上海、廣州等36個先行城市拓展至全國實行，截至目前，開戶人數已突破7000萬。雖然開戶不少，但真正往帳戶裏存錢的人並不多。銀行之間的「搶戶大戰」也愈發激烈。

專家：擴內需應對地緣衝突關稅

對於擴內需被高度重視，中國國際經濟交流中心秘書長張永軍向中新社表示，2024年中國經濟能保持約5%增速，「外需」貢獻很多力量；來年地緣衝突加劇、關稅政策變化，需擴大內需來應對。在家電、汽車以外，要找到新的內需增長點，要將擴大服務性消費作為一個重要途徑。

明報記者

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