來年首要「擴內需」 未提「過緊日子」 財策「更積極」提高赤字 提高養老金振消費

據財政部網站，會議總結2024年財政工作，研究佈置2025年重點任務，強調2025年要重點做好六方面工作。首先是支持擴大國內需求，包括要適當提高退休人員基本養老金，提高城鄉居民基礎養老金（基本養老金的重要部分），提高城鄉居民醫保財政補助標準，大力提振消費；加大消費品以舊換新支持力度，健全公共文化服務財政保障機制等；積極擴大有效投資，合理安排債券發行，以政府投資有效帶動更多社會投資。

養老金漲幅連年收窄 下年幅度惹關注

以往養老金是否上漲要等到每年的3月才會揭曉，然而今年提前在年底就給出了答案。在12月12日的中共中央經濟工作會議中，已指出將繼續提高城鄉居民基礎養老金待遇，全國財政工作會議屬按照慣例，對工作會議精神落實部署。內地養老金迎來連續21年上漲，不過漲幅連年收窄。2024年的退休人員養老金總額較2023年提升3%，下一年幅度備受關注。

翻看過去每年年底的財政工作會議，2014年時任財政部長樓繼偉部署來年工作時，首要雖非擴內需，而是「轉方式調結構」，但當中有提及「發揮消費穩定增長」，「打造多點支撐的消費增長格局」。之後每年的財政工作重點第一項，聚焦供給側結構性改革、減稅降費政策、三大攻堅戰（化風險、脫貧、防污）、支持市場主體、推進產業結構優化升級等。

值得一提的是，新冠疫情後，「擴內需」出現在2021年財政工作重點第二位，連續四年第二位後，今年升上第一。2024年首要工作的支持現代化產業體系建設，今年被放在第二位。其餘重點是保障和改善民生，支持城鄉區域融合發展、生態文明建設及高水平對外開放。

更大規模發債 增地方轉移支付

會議指出，2025年要實施更加積極的財政政策，包括提高財政赤字率；安排更大規模政府債券，為穩增長、調結構提供更多支撐；大力優化支出結構、強化精準投放，更加注重惠民生、促消費、增後勁；進一步增加對地方轉移支付，增強地方財力，兜牢基層「三保」（保基本民生、保工資、保運轉）底線。

對比過去5年的財政工作會議，不斷強調的「過緊日子」消失了，轉向財政「大放水」。財政政策從追求效率轉向追求力度，幾十年來首次出現要求實施「更加」積極的財政政策，強調要「持續用力、更加給力，打好政策『組合拳』，促進經濟持續回升向好」。

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