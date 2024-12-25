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滴滴整治臭車推「拉黑」功能 劣評司機停服務

【明報專訊】內地互聯網連日熱議網約車內異味話題，滴滴出行昨就此致歉，稱正開展「異味車」治理，在App推出「拉黑異味車」功能，對車內空氣差評率較高的司機暫停服務、培訓學習，爭取改善用車體驗。

直播主發片談「打臭車」惹共鳴

抖音網紅直播主「_馬冬」日前發布題為「冬天打車就像進了司機的被窩」短片，她和同行朋友把頭伸出車外，稱「打到一輛臭車，開窗戶冷，關窗戶臭。頭油味+皮革味+汽油味+暖風一烘，直奔天靈蓋」。短片引起網民共鳴，許多人分享自身經歷，都說打網約車愈來愈容易打到臭車，煙味、臭腳味更加難聞。

滴滴出行表示，進入冬季，司機為保證車內溫暖，車輛開窗次數減少，也因此收到很多「臭車」投訴，「我們非常抱歉和慚愧，沒能為大家提供一個相對清新的出行環境」，公司已提醒全國司機每次接單後都要開窗通風、注意保持車內衛生。

本報記者昨在廣州實測，開滴滴的李司機在車頭倒後鏡掛有香包，不過他表示只是個人習慣，他及相識滴滴司機均沒被投訴過車廂有異味，「沒客時都會開窗透透氣」。李司機估計可能北方氣候原因，司機少開窗致車內空氣不流通，另外也可能有些司機在後座套上座椅套，太久沒更換及天氣潮濕產生霉味。

目前每次行程結束後，乘客都可以對行程及司機服務給予評價，其中一項便是車內有沒異味。

明報記者

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