吳柳芳再遭封禁 削粉730萬 公司遭限制帳號管理 抖音：低俗引流影響惡劣

抖音昨晨公告，稱為了「維護清朗網絡空間」，抖音安全中心對「56學姐（798）」（吳柳芳的帳號）等11個帳號採取禁言、暫停營利權限、清除因違規行為增長的粉絲等措施。公告指出，「大海星辰」操縱上述帳號多次「發布低俗內容引流吸粉，影響惡劣」。

原4.4萬粉 爆爭議後吸粉700萬

據短片數據追蹤機構「灰豚數據」統計，吳柳芳11月22日與奧運體操冠軍管晨辰展開口水戰前，粉絲數量穩定在4.4萬左右；性感「擦邊」爭議引發全網關注後，吳柳芳在短短兩天「吸粉」近250萬，隨即被平台無解釋下禁止新增關注。吳柳芳被禁約1周後解禁，在12月2日解禁當天粉絲單日激增近300萬，粉絲數量一度突破730萬。吳柳芳自11月24日首次被禁以來就未再發布新作品，數百條短片也被刪到剩下7條。

「大海星辰」網紅主播超500人

據「藍鯨新聞」報道，「大海星辰」擁有網紅主播超500人，粉絲總數超5000萬，其創辦人「童錦程」（原名童嘉程）本人也是坐擁千萬粉絲的網紅，外號「渣男祖師爺」，靠街頭搭訕女士、「擦邊」等短片走紅。據「鳳凰網娛樂」報道，童錦程旗下主播風格與他類似，女主播主打「顏值、搞擦邊」奪眼球，男主播複製「渣男」。童錦程曾在直播中透露，「大海星辰」在抖音的年營業額達1000萬元人民幣。

吳柳芳二次被封禁，暫時未知時限，不少網民對她抱有同情態度，認為爭議發生後近一個月，吳沒任何動作，抖音明顯是收指令封禁；亦有網民支持官方打擊「軟色情」內容，但質疑其他「擦邊」網紅繼續熱舞，甚至連童錦程本人也安然無恙。