稱網絡留言區成間諜竊密場 國安部囑及時檢舉

國安部文章指出，近年來，國安機關發現部分境外間諜情報機關活躍於社交媒體評論區，並列出3項間諜情報機關的手法。

列3手法 或交友刺探機密

一是「偽裝身分，伺機竊取情報」，境外間諜情報機關可能潛伏在有關政治、經濟、軍事、科技等內容的網絡評論區，以詢問、辯論、交友等方式刺探國家秘密。文章稱，有境外間諜情報機關在涉及中國科技項目影片的評論區中刺探中國科研裝備參數、編號、研發人員等涉密敏感信息。

其次是「散播流言，擾亂民眾認知」，境外間諜情報機關以各種方式，在評論區中編造抹黑中國政府、政策的不實言論，或歪曲中國歷史誤導民眾認知；有境外間諜情報機關在關於中國歷史英雄人物的網絡評論區中大量談論野史、偽史，「詆譭中國歷史文化、消解人民對英雄人物的敬仰與對中國歷史文化的認同」。

第三是「操縱話題，挑起輿論爭端」，有境外間諜情報機關註冊大量網絡帳號，惡意設置有關敏感話題，並刷屏煽動反動言論，激化民眾情緒，試圖挑事鬧事、製造混亂。