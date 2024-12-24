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BBC：藏人抗議金沙江建壩 近年罕見

【明報專訊】中國在金沙江上游興建的大型水電站，一直備受外界關注。英國廣播公司（BBC）中文網昨日報道，四川甘孜州德格縣多名藏民和僧侶，今年2月曾抗議當局在金沙江興建水電站並強行要求他們搬遷，事件釀成近年罕見的藏族民眾暴力衝突，當局之後嚴防至今。

報道指出，中國駐英國大使館對抗議和鎮壓的真實性不予置評，稱當局仍在做地質調查和專業研究以推進大壩建設，當地政府正在積極深入地了解居民的需求和願望。

中國駐英大使館：正了解居民需求

BBC指出，該台持續數月通過衛星圖像監測該山谷，尚未發現大壩建設，或村莊、寺廟被拆除的迹象。抗議發生後不久，官員向當地居民解釋建壩的必要性，並強調需要維穩。德格縣公安局之後對崗托檢查站信息化建設項目招標，在金沙江大橋橋頭設置安檢門、X光機、人臉識別設備、車牌識別設備，設卡檢查來往的人、車。

德格位於藏傳佛教文化地區，據自由亞洲電台報道，上游大壩計劃自2013年起步，2016年12月開始施工，預計2026年完工。聯合國人權委員會特別報告員7月去信北京，關注大壩對數千人及環境造成的「不可逆影響」。該信件稱，沒有證據顯示水電站項目曾獲得足夠多的當地居民同意；當地居民多次嘗試表達意見，但未能以有意義的方式參與討論。

意媒：抗議者遭調查監控

據意大利雜誌《寒冬》（Bitter Winter）報道，中國政府計劃興建崗托水電站，不願遷移的藏人在德格發起抗議，抗議後，中國加嚴安保，尋找示威者身分。當地居民表示，他們將被調配至未完工的公寓，其間需暫住在嚴加監控的營地，防範抗議活動。

（綜合報道）

相關字詞﹕逼遷 基建項目 藏族

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