陳輝晉上將 「空降」陸軍政委 前政委秦樹桐去向不明 司令李橋銘未現身

這是空軍出身的陳輝，首次以陸軍政委身分出現在官方公開報道。卸任陸軍政委的秦樹桐上將目前去向不明。央視《新聞聯播》昨晚畫面亦未見到陸軍司令李橋銘出席昨日儀式。

晉銜儀式由中央軍委副主席何衛東主持，中央軍委副主席張又俠宣讀習近平簽署的晉升上將軍銜命令。中央軍委委員劉振立、張升民，軍委機關各部門、軍隊駐京有關單位主要負責人參加晉銜儀式。

空軍出身 航天部隊首任政委

據《聯合早報》，陳輝生於1963年，河北文安人，空軍出身，2020年9月出任空軍紀委書記、晉升中將軍銜，2021年8月轉任原戰略支援部隊航天系統部政治委員。今年4月，中央軍委撤銷戰略支援部隊番號，成立信息支援部隊，相應調整軍事航天部隊、網絡空間部隊領導管理關係。陳輝留任並成為軍事航天部隊首任政委。

2022年1月，陳輝的前任秦樹桐當時獲頒上將軍銜，其擔任陸軍政委的消息首度公開。秦樹桐是中共二十屆中央委員，今年秋季已傳出被免職的消息，目前未知其動向。而秦樹桐的搭檔、陸軍司令李橋銘近日亦傳出負面消息。李橋銘曾任北部戰區司令，目前也是中共二十屆中央委員。