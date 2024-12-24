明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

陳輝晉上將 「空降」陸軍政委 前政委秦樹桐去向不明 司令李橋銘未現身

​​​【明報專訊】中央軍委晉升上將軍銜儀式昨日在北京八一大樓舉行，中央軍委主席習近平向晉升上將軍銜的陸軍政治委員陳輝頒發命令狀，表示祝賀。

這是空軍出身的陳輝，首次以陸軍政委身分出現在官方公開報道。卸任陸軍政委的秦樹桐上將目前去向不明。央視《新聞聯播》昨晚畫面亦未見到陸軍司令李橋銘出席昨日儀式。

晉銜儀式由中央軍委副主席何衛東主持，中央軍委副主席張又俠宣讀習近平簽署的晉升上將軍銜命令。中央軍委委員劉振立、張升民，軍委機關各部門、軍隊駐京有關單位主要負責人參加晉銜儀式。

空軍出身 航天部隊首任政委

據《聯合早報》，陳輝生於1963年，河北文安人，空軍出身，2020年9月出任空軍紀委書記、晉升中將軍銜，2021年8月轉任原戰略支援部隊航天系統部政治委員。今年4月，中央軍委撤銷戰略支援部隊番號，成立信息支援部隊，相應調整軍事航天部隊、網絡空間部隊領導管理關係。陳輝留任並成為軍事航天部隊首任政委。

2022年1月，陳輝的前任秦樹桐當時獲頒上將軍銜，其擔任陸軍政委的消息首度公開。秦樹桐是中共二十屆中央委員，今年秋季已傳出被免職的消息，目前未知其動向。而秦樹桐的搭檔、陸軍司令李橋銘近日亦傳出負面消息。李橋銘曾任北部戰區司令，目前也是中共二十屆中央委員。

相關字詞﹕人事調動 解放軍 中央軍委

上 / 下一篇新聞