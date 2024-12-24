陳輝晉上將 「空降」陸軍政委 前政委秦樹桐去向不明 司令李橋銘未現身

【明報專訊】中央軍委晉升上將軍銜儀式昨日在北京八一大樓舉行，中央軍委主席習近平向晉升上將軍銜的陸軍政治委員陳輝頒發命令狀，表示祝賀。
這是空軍出身的陳輝，首次以陸軍政委身分出現在官方公開報道。卸任陸軍政委的秦樹桐上將目前去向不明。央視《新聞聯播》昨晚畫面亦未見到陸軍司令李橋銘出席昨日儀式。
晉銜儀式由中央軍委副主席何衛東主持，中央軍委副主席張又俠宣讀習近平簽署的晉升上將軍銜命令。中央軍委委員劉振立、張升民，軍委機關各部門、軍隊駐京有關單位主要負責人參加晉銜儀式。
空軍出身 航天部隊首任政委
據《聯合早報》，陳輝生於1963年，河北文安人，空軍出身，2020年9月出任空軍紀委書記、晉升中將軍銜，2021年8月轉任原戰略支援部隊航天系統部政治委員。今年4月，中央軍委撤銷戰略支援部隊番號，成立信息支援部隊，相應調整軍事航天部隊、網絡空間部隊領導管理關係。陳輝留任並成為軍事航天部隊首任政委。
2022年1月，陳輝的前任秦樹桐當時獲頒上將軍銜，其擔任陸軍政委的消息首度公開。秦樹桐是中共二十屆中央委員，今年秋季已傳出被免職的消息，目前未知其動向。而秦樹桐的搭檔、陸軍司令李橋銘近日亦傳出負面消息。李橋銘曾任北部戰區司令，目前也是中共二十屆中央委員。