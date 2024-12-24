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糾政績工程 國監委煞700造景項目 考察13省通報32案例 「刷白牆」上榜

【明報專訊】國家監察委員會（國家監委）主任劉金國前日在一份工作報告中披露，國家監委赴13個省份開展明察暗訪，查出大批「政績工程」、「形象工程」，嚴厲要求糾正；各級監察機關共叫停、責令整改盲目「造景」項目700餘個。

正在北京舉行的十四屆全國人大常委會第十三次會議，前日聽取國家監察委員會主任劉金國作的《國家監察委員會關於整治群眾身邊不正之風和腐敗問題工作情况的報告》（下稱「報告」）。

報告指出，國家監委重拳糾治形式主義、官僚主義，為基層減少負擔。國家監委堅持「完善懲戒機制、強化監督糾治、通報典型案例」一體推進，赴13個省區市明察暗訪，嚴查嚴糾「督檢考」（督導檢查考核）過多過頻、「政績工程」、「形象工程」、「指尖上的形式主義」等問題，公開通報32宗案例。

河南息縣搞「人草大戰」 9官被查

《人民日報》昨提到，河南省信陽市息縣在農村居住環境整治中，要求主幹道兩側的野樹雜草，須整齊留存10厘米左右高度，並組織民眾搞「人草大戰」，引發輿論關注。國家監委派員暗訪、現場督辦，嚴肅處理信陽市副市長、息縣縣委書記等9人，並在全國公開通報。國家監委此前曾披露該宗事件，息縣搞面子工程，公路兩側反覆割草、乾淨整潔，但村內環境卻髒亂差；對公路沿線村宅「刷白牆」、「加青瓦」，村內其他房屋未作任何整修。

3月啟動4月部署 倒查8年

為了應付上級考核，或迎接領導視察，在檢查路線「刷白牆」是內地基層十分常見手法。《人民日報》也提到，國家監委嚴肅查處新疆和靜縣委原書記劉克文勞民傷財在農村道路兩側「刷白牆」一事。此外，重慶市江津區委原書記程志毅對鎮村飲用水質不達標問題拖延擱置，導致水質逐年下降等典型問題，同樣被懲處。根據中紀委通報，劉克文去年12月25日因涉嫌嚴重違紀違法受查；已調任重慶市政協人資環建委主任的程志毅，則於今年2月底接受調查。

今年3月，中紀委國家監委發出《關於堅決糾治部分地方基層搞「新形象工程」問題的工作提示》。此後，多地出手倒查「政績工程」、「新形象工程」，有的地方倒查8年。4月3日，中紀委國家監委召開動員會議，部署全國開展群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治，宣布集中時間、集中精力、集中力量，發起「一場關乎群眾切身利益的攻堅戰」。

國家監委前日通報，各級監察機關共叫停、責令整改700餘個盲目「造景」項目。所謂「造景」，是指地方政府用公帑製造景觀，建華而不實的「面子工程」，比如人造廣場景觀、挖地造湖、移石造景等，近年在推動鄉村建設中常見。

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