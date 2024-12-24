常德男駕車撞學童泄憤 重判死緩

「央視新聞」報道，法院經審理查明，39歲被告黃文因投資虧損、與家人矛盾等，為發泄個人情緒，於11月19日上午7時37分許，駕駛汽車在常德鼎城區玉霞街道雙潭路附近，加速、連續衝撞小學生等人群，並在車輛因故障停駛後持械下車攻擊群眾，被當場捉獲。

黃文的犯罪行為致7人輕傷、16人輕微傷、7人輕微傷以下損傷，其中包含18名小學生，使公私財產遭受重大損失。儘管未致人重傷、死亡，法院認為，黃文選擇不特定多數的無辜小學生作為主要作案對象，犯罪動機卑劣，主觀惡性極深；選擇人流集中的地段、學生入校高峰時段，駕車衝撞人群，犯罪情節極其惡劣；犯罪行為造成多人受傷，使公私財產遭受重大損失，給被害人及在校學生、周邊群眾造成心理創傷，嚴重危害公共安全，擾亂社會秩序，造成惡劣影響，社會危害極大，應依法懲處。

最高法：惡性犯罪須重懲

在珠海發生「11·11」駕車撞人事件後，內地嚴防報復社會案發生。最高法院11月23日召開專題會議強調，對於重大惡性犯罪，必須依法從嚴從重懲處，及時審理宣判。