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冰雪大世界首日迫爆 排隊5小時客呼退票

【明報專訊】第26屆哈爾濱冰雪大世界上周六（21日）開園，結果因人多迫爆，遊客在冰天雪地排隊5小時仍無法玩到「大滑梯」，現場不少遊客喊「退票」。哈爾濱冰雪大世界提醒入園限流，應提前預約，盡量錯峰遊玩。

遊客批管理混亂 園方籲預約

《華商報》引述一名遊客表示，「就是大家排隊太冷了，想去廊橋的樓梯間去排隊，保安解釋說領導的意思想讓前面的人都玩完再放人，這樣上去就不會排太久，但後排的遊客不知道前面的人為什麼不去廊橋，他們都在後面捱凍就起哄。」該遊客說，排四五個小時應算正常，畢竟第一天開園人特別多，遊客會有抱怨。

另一名遊客質疑哈爾濱冰雪大世界管理混亂，大滑梯已預約者和未預約者混在一起，令現場排隊遊客不滿，「一會說預約才能進，但是沒預約的也來排隊」。且廣播表示，已預約可走VIP通道；他問工作人員怎樣走VIP通道，對方卻稱「誰說的，你找誰去」。

哈爾濱冰雪大世界工作人員承認園區「大滑梯」排隊擁堵，對遊客帶來不便致歉，「21日就出現這種情况，有些沒預約的遊客可能就沒玩上，如果退票需要現場登記」。該工作人員稱，「冰雪項目存在自控的風險，大滑梯特別容易發生衝撞情况。一位遊客滑走10分鐘或者8分鐘，然後才是下一位遊客去滑，它需要間隔時間。」

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