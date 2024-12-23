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吊臂墜路軌 上海地鐵直撞無人傷 車頭變形玻璃碎 應急部促全市業界安檢

【明報專訊】上海地鐵發生罕見事故，昨日上午11號線有施工吊臂跌落高架軌道，被駛來的地鐵列車直撞。列車車窗撞破，碎片遍地，車頭嚴重受損，無人受傷。車上乘客稱撞擊瞬間以為要脫軌，後已步行到鄰站脫困。11號線部分線路已停運，上海地鐵隨後多次發布最新情况說明並向乘客致歉。​

乘客：感車廂要脫軌

據網傳影片顯示，列車撞到掉落在軌道上的施工吊臂，吊臂因撞擊掉落到軌道下的地面；列車車窗撞破，碎片遍地，車頭嚴重受損。短片發布者表示，他當時在事發的11號線地鐵上，撞到吊臂的瞬間撞擊感很強，甚至感覺車廂要脫軌。

「極目新聞」引述另一名11號線乘客王先生表示，他在涉事列車的後面一班車，事發後被困車上50分鐘。車門打開後，工作人員組織乘客沿地鐵線路步行到下一個站，因道路狹窄，只能一人通過，走了20分鐘才到陳翔公路站。他又稱，涉事地鐵軌道狀如斷橋，少了一截。

《南方報市報》引述上海市民李先生表示，他上午7時許從11號線兆豐路站上車，準備去桃浦新村。「過了一段時間地鐵就提醒線路出故障了，要乘客耐心等待。」之後李先生和其他乘客從馬陸站下車。李先生拍攝的影片顯示，馬陸站人流量大，非常擁擠。現場乘客排隊上中轉車，老人小孩優先。最終輾轉5小時，李先生從馬陸站回到家，比平時多花4個半小時。

地鐵致歉 部分線路停運

上海地鐵官方微博在上午8時許發布消息表示，11號線因外部設備侵入線路，馬陸至武威路區段列車限速運行，列車班次間隔延長，請受影響乘客及時調整出行路線，以免耽誤行程。其後多次發布消息，公布故障原因並致歉，稱由於外部吊臂施工侵入地鐵線路，11號線線路設備及列車受損，列車迫停區間，正全力組織設備搶修，疏散乘客，現場無人受傷。

意外發生後，應急管理部派出工作組趕赴現場指導善後。應急管理部要求上海相關行業領域展開安全檢查，上海市應急管理局提級調查該宗重大涉險事故，分析原因，追查責任，並通報批評工程總承辦商和分包商。 ​​​

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