中吉烏鐵路周五動工 華貨運歐快8日

橫跨3國 吉爾吉斯稱東西方橋樑

俄羅斯衛星社網站報道，扎帕羅夫在第三屆長老會議（People's Kurultai）表示，幾十年來只停留在紙上的中吉烏鐵路項目終落實，「我們啟動這個項目的時候，很多人不相信它，甚至嘲笑它，說是天方夜譚。現在大家都看到，這不是天方夜譚，而是實實在在的項目。正式施工將於12月27日開始」。

另據吉爾吉斯卡巴爾通訊社報道，吉爾吉斯政府與中吉烏鐵路有限公司投資協議簽字儀式上周五在吉總統辦公廳舉行。吉副總理托羅巴耶夫指出，對3國而言，協議簽署日可被認為是歷史性一天，因簽署該份有關中吉烏鐵路設計、建設、融資、使用和技術維護的投資協議後，三方將開始從漫長艱難的談判階段轉入項目落實，該大規模基礎設施項目具地區乃至國際意義。

中吉烏鐵路全長約523公里，中國境內213公里，吉爾吉斯境內260公里，烏茲別克境內約50公里。該項目由中吉烏鐵路有限公司負責BOT模式（建設-運營-移交）執行。建成後，該鐵路將是從中國運輸貨物到歐洲和中東的最短路線，貨運路程縮短900公里，時間節省7至8天。

今年6月，中國、吉爾吉斯及烏茲別克在北京就3國鐵路項目舉行政府間協定的簽字儀式。國家主席習近平透過視像指出，中吉烏鐵路是中國同中亞互聯互通戰略性項目，是3國共建「一帶一路」合作的標誌工程。3國政府間協定的簽署，將為中吉烏鐵路項目建設提供堅實法律基礎，標誌着鐵路由設想變為現實。