律師：送院程序亂 誤診不罕見

李宜雪事件令「被精神病」一詞再度受到關注。內地《財經》雜誌曾報道，「被精神病」是指正常人或拒絕住院者，屈服於有爭議的精神病收治制度。

西班牙非政府組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）2022年發表報告稱，上訪民眾、異見人士等當局維穩對象，有時會被「診斷」為精神病患，被排除在司法系統外，出院後難重新融入社會。

揭大學飯堂食材過期

職員稱曾遭送院虐待

近期，廣東亦發生一宗「被精神病」案。一名廣州大學學生食堂的女性食品安全員11月揭露食堂使用過期變質、甚至發霉食材，向上級反映後遭開除；廣州大學11月回應事件，承認不及時銷毁過期食材。該名職員近日在「抖音」平台發影片稱，她以前經歷過被強制送進精神病院遭虐待，在家屬反對下才出院的遭遇。 她又呼籲，要關注李宜雪事件。

明報記者