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稱「被精神病」贛女 再遭强制送院 法律界質疑當局濫權 民間自發尋人

【明報專訊】自稱「被精神病」持續維權兩年的江西南昌女子李宜雪本月14日「失聯」引發關注後，當局上周二（17日）稱「李宜雪與外界失聯」為不實；南昌西湖區政府昨日再通報稱，李宜雪患強迫性障礙、人格障礙，被街道社區送院治療。多名內地法律界人士認為，當局將李宜雪强制送入精神病院涉嫌違法。

據南昌西湖區政府官方微博「南昌西湖區發布」昨發布，由南昌市公安局西湖分局、西湖區南浦街道辦事處落款的聯合通報，西湖區筷子巷派出所3月接獲湖南網民羅××報警稱遭李宜雪侮辱、誹謗，在警方調解下李宜雪向羅道歉並作書面保證。羅隨後再報警稱李未停止侮辱行為，李拒絕接受警方傳喚。

捲誹謗案 鑑定：人格障礙具責任能力

通報稱，筷子巷派出所11月8日持傳喚證前往李宜雪住所，李要求聘請權威醫學機構就其精神狀况和行為能力做司法鑑定。首都醫科大學附屬北京安定醫院的專家受託本月13日到達南昌，筷子巷派出所4男1女共5名警員、1名社區女幹部，陪同1男2女共3名專家，當晚11時45分至翌日凌晨12時55分，按李宜雪要求在其住所做精神健康鑑定，警方隨即詢問李父。北京安定醫院上周六（21日）的鑑定意見稱，李宜雪患有強迫性障礙、人格障礙，犯法（即侮辱網民羅××）時具完全責任能力。當地街道辦昨將李宜雪送院，强調「依法依規」。

李宜雪2022年3月因民事糾紛報警求助，西湖區公安分局一名派出所輔警賴╳吉涉藉口提供協助，繼而猥褻李宜雪。李就此維權時，被派出所强制送入江西省精神病醫院。李同年12月自曝經歷，並起訴涉事派出所和精神病院。案件後來不了了之。

李宜雪隨後持續在社交平台發短片、開直播維權。她14日「求救」後，粉絲數暴增，並再次引發外界關注江西當局的執法問題。此前，當局强調李一直在家中、行動自由，其間有網購、叫外賣，也與其父親以及政府職員保持電話聯絡，惟拒絕開門。有網民質疑當局為何深夜做鑑定，通報稱李宜雪日間報稱不在家後電話關機，到晚上10時40分主動告訴警方已回家，但拒絕去派出所，堅持在家做鑑定。

律師探訪不獲放行 直播被封

當局一周內先後兩次通報未能平息網絡輿論，不斷有網民致電當地有關部門尋找李宜雪下落，有博主發起「護雪行動」到南昌尋人。江蘇律師尚方劍昨到南昌市精神病院，被醫院門外的值班警員、保安，以及一名穿西裝的男子阻攔，其在短片平台「抖音」進行中的直播被封。尚方劍到南浦街道辦事處詢問李宜雪去向，職員表示不知情。

患者構成危險 方可强制送院

多名內地法律界人士認為，當地街道社區將李宜雪强制送院治療涉嫌違法。據內地自媒體「法度Law」，北京律師龔華表示，只有確保患者處於危險或可能危害他人時，方可採取强制措施。北京律師胡青春表示，只有患者監護人不履行送院治療義務時，患者所在單位、村委會或居委會才有權介入。

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