修漁業法護國家漁權 列明執法職責 海警有權驅罰外國漁船

據中國人大網，全國人大常委會法工委發言人王翔表示，《漁業法》於1986年制定實施，2000年、2004年、2009年、2013年修改過部分條款；這次修改的主要考慮是，更好地統籌養殖業、捕撈業發展以及漁業資源增殖和保護；深化涉外漁業治理，促進漁業對外交流合作，依法維護國家漁業利益。

修訂草案共7章88條，主要修改內容包括嚴格漁業捕撈管理、深化涉外漁業治理、強化漁業監督管理等6項，亦修訂了法律責任規定。農業農村部長韓俊受國務院委託，昨在會議上說明《漁業法》修訂。

深化涉外治理 可罰款沒收魚獲船舶

中新社報道，涉外漁業治理方面，草案與《海警法》的規定相銜接，進一步列明中國海警的漁業執法權限，並規定對違法進入中國管轄水域從事漁業生產等活動的外國漁船，責令離開或者驅逐，沒收魚獲、罰款甚至沒收船舶。

草案規定漁業執法機構對外國漁船實施港口國、沿岸國監督檢查；外國漁船到中國港口裝卸魚獲應當經港口主管部門批准，到指定港口停泊並接受口岸檢疫、檢查；被認定為從事非法捕撈活動的外國漁船，禁止進入中國港口。

中國在東海、南海不時與日本、菲律賓發生漁業糾紛，其中南海近期在仁愛礁、黃岩島等海域發生多次中菲海警船衝突碰撞。中越在西沙群島也常出現漁業糾紛，不過兩國官方近年低調處理。中國海警局代表團昨結束6天訪越程回國，此行參加中越海警高級別會晤，與越南漁監局會談等。