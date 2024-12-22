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小農無需求 地形成挑戰

【明報專訊】基於先天條件，智慧農業還無法覆蓋所有場景，對相當一部分中國農民來說，也顯得過於「超前」。

河北石家莊地區一名王姓村民對本報表示，村裏用無人機噴農藥較普遍，但其他自動化的成本都太高。而且當地各戶農民地塊分散，「人們各管各的，公司來了不可能跟每一戶都簽個約，人多了事也多、麻煩」。王說，「自動化系統是好東西，就是對我們這種散戶來說沒必要。」

「樂活」的林子鈴提到，智能水肥系統的裝配對農場有一定規模要求，而無人機故障率、配套服務點普及度，也會影響農戶使用意願。例如飛播（無人機播種），「原計劃兩小時播完，中途種子卡住了，需要花費清理卡點等等的時間，這時候可能請工人來就已經幹完了」。因此，許多小規模家庭農場，對成套的智慧農業設備尚無需求。

此外，飛播要求土地較為溫暖，否則種子發芽難度大，相比之下溫室育秧可以「搶」到更多農時。「比如東北土地生育窗口可能只有120天，農作物生長也需要120天，只能提前育好秧苗，土壤一解凍就下地。」林子鈴說，「所以政府在推飛播的同時，通常還是會同步做插秧的方式。」

從地形看，自動化種植在平原較易實現，山區經濟落後，且農田分佈零散，連機械化操作都是挑戰。山東臨沂山區農村的楊女士對本報表示，自動化目前成本過高，農民個人還無法負擔，家鄉所在山村不可能投入自動化。

與「樂活」合作的雲南咖啡莊園，咖啡樹種在山坡，每個台面僅半米寬，採摘、除草難以適配機器，「都沒有它落腳的地方」。游昊程說，即使有機器可以作業，也要靠人帶它「下台階」，電池、物料的補給亦很困難，「現有技術不一定能解決所有的地形，能解決的情况下，農民不一定願意出這個錢」。

「騰」出來的農民何處去？

另一方面，中國農村有2.8億勞動適齡人口，智能化後，「騰」出來的農民要幹什麼？是執政者無法迴避的考題。

（中國故事 科技生活系列四）

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