金牌飛手「日入一萬」 「缺口百萬」引考牌潮

10年前，杜紅輝學了3天就上崗，靠實踐累積經驗。由於飛手不受學歷限制，考「飛手證」如今成為熱潮，更帶動龐大的飛手培訓市場。隨着中型無人機的使用場景愈來愈多，由民航局發放的中型超視距、多旋翼的民用無人機操控員執照（CAAC），成為目前國內認可度最高的無人機駕駛證。中型無人機指最大起飛重量（機身燃料貨物總重量）25至150公斤，此規格的農用無人機毋須取得營運合格證。

CAAC的培訓時間一般一個月，費用大約萬元。培訓內容除了實際操作和基礎理論，還涵蓋氣象學及民航無人機法規等法律流程。許多大飛機的安全規範，無人機也要遵循。

飛手收入涉多種因素

民航局報告顯示，2023年全年無人機飛行時間大幅增加，「植保」（植物保護）運行量佔比較高；截至2023年末，內地註冊無人機共126.7萬架，有證飛手19.44萬人。不過往往一個飛手操控多部無人機，不乏考了證「找不到活幹」的飛手。

杜紅輝解釋，飛手收入受多種因素影響，「比方說一天可以打藥1500畝地，按照標準市場價是8000塊錢，每天8000一個月就是24萬；如果一天只有100畝活，大概就幾百塊錢」。另外，大客戶都喜歡找團隊，「病蟲害來了，客戶急需三五天把這些地打完，一個人幹不完，人家不會找你」。而且還要有備用機，不能因無人機出問題而耽誤工作，因為合同期內必須完成。

智能化仍需全天候作業

科技讓農業實現節本增效，智能化後一樣是「春忙夏管秋收」。杜紅輝和團隊在農場住貨櫃屋，同時服務不同客戶，春天播種時「今天給這家撒稻種，過三四天再來給他打旱封藥（防雜草生長），打完旱封打除草劑，全天候作業，這一邊還沒搞完，那一邊活又來了」。夏天是白天保養飛機、車，處理雜務，傍晚開始工作到日出。

（中國故事 科技生活系列四）