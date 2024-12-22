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十年顛覆九千載 一人豐收三百畝 智慧農業起飛 種田掌上撳機

【明報專訊】中國近10年着力推動科技成果轉化，這個過程，實質就是產業升級和經濟提升的過程。最新科技應用也從高端領域，逐漸走入生活。本報「中國故事：科技生活」系列專題本月已介紹機械人、無人駕駛、腦機融合等可見產品及其技術、產業，今天見報系列四之四，以最「接地氣」、關乎生存的智慧農業領域收尾。看看九千年農耕文明，十年顛覆幾何。【系列完】

明報中國組

無人機穿梭於農田上空監控作物生長，資料傳送雲端，農民點撥手機屏幕輕鬆完成「巡田」；大數據分析土壤微量元素與養分，自動調整灌溉計劃。作物狀况上傳資料庫，實時更新行情，農戶把握市場；消費者掃描包裝上的二維碼，栽種及採收過程一目了然……未來農業的構想，在地少人多的中國，正依靠科技逐步實現。也許有一天，種田可以像打遊戲。

明報記者 劉曉宇

上個月，記者在廣州參加了一場智慧農業產品發布會。當充滿科幻感的黑色幕布揭曉一個個比去年「更高、更快、更強」的新品，台下爆發出陣陣歡呼、掌聲和「牛逼」喊聲。場景彷彿置身蘋果、華為新品發布會，只是舞台射燈映照下觀眾席的臉龐，多了絲風吹日曬的痕迹。原來看客不少是農民、飛手（無人機操控員）和經銷商，若未曾了解今天的智慧農業發展，不禁要好奇：他們對科技的需求為何？

國家民間齊發力 普及農業無人機

台下小麥膚色、身形結實的杜紅輝從安徽來「掃貨」，見到今年新款無人機的避障性能升級不少，定價也比去年調降幾千元（人民幣，下同），笑得尤為開心。2015年入行的他，已是圈內小有名氣的「金牌飛手」。團隊現有7人，十幾架無人機，管理兩萬多畝田，簽合同的田地面積一直增加，設備也在增加。

在中國平原地區，大田作物（小麥、水稻、大豆、玉米、棉花等）利用無人機進行農業測繪、播撒、噴藥已相當普及，然而10年前市場接受度並不高。杜紅輝入行時，當地農民覺得無人機不管用，他第一年自掏腰包20萬元，免費幫農戶「打藥」（噴灑農藥）。杜紅輝憶述，為了結識農戶，自己四處請他們吃飯，吃過飯「10畝地、8畝地地打，給他做實驗。」農民看到效益，第二年開始主動找上門。

民間推廣和國家政策雙發力，國內植保（農業）無人機產業開始迅速增長。2014年中央一號文件提出「加強農業航空建設」，政府2017年起試點推行植保無人機購置補貼，支持引進植保無人機技術推進農作物病蟲害防治，進一步激發了市場需求。

杜紅輝的家鄉安徽地處華東腹地，近海鄰江，是典型的農業大省，如今幾乎家家戶戶都用無人機種地。「我們縣400萬畝土地，幾乎全程機械化。」杜紅輝的團隊只接面積上百畝的大單。田地面積大的話，人力打藥可能要分幾天，一個人每小時大概打一畝地藥，但無人機一小時就能打15畝地。

科技進步迭代之快，杜紅輝年年要花費數十萬採購新品，5萬多元購買的無人機，到第二年就值1萬，「一年折舊費大概4萬多」。他說「必須得買」，舊款留做備用機，不換新的設備，效率就跟不上。要保持競爭力，這樣的發布會是杜紅輝等「飛手」必到場合。

初企專注農業賽道 3000畝棉田兩人管

台上像庫克、余承東一樣侃侃而談的彭斌，曾是微軟中國區的MVP（最有價值專家），11年前他和團隊調研新疆，發現無人機「作物保障」服務還是市場空白，認為低空經濟最大的落地場景是農業，農業無人化最可能先發生在中國，決心將自己的無人機初創公司極飛專注於農業賽道。

極飛也從推廣做起，公司早期成立自營隊，到新疆幫棉農打脫葉劑、除草劑和農藥。如今，超過一半新疆棉花田使用極飛農業無人機，極飛和大疆在中國的農業無人機市場上平分秋色，一邊競爭，一邊推動着行業的高速迭代。

而除了農業無人機，極飛亦發展出了農業無人車、農機自駕儀、遙感無人機、農業物聯網、智慧農業系統（見表），轉型成為一間農業科技公司。極飛在新疆尉犁縣有一片3000畝的棉田，用全套智能化設備生產試驗，只要兩名「90後」員工照管。

他們利用土壤監測儀獲知棉花播種日期，使用裝配農機自駕儀的播種機播種，運用基於人工智能對遙感無人機拍攝的棉田地圖分析，了解缺苗、病蟲害區域，農業物聯設備還能實時監測棉田的圖像、氣象和土壤數據。去年，這片「超級棉田」每畝地的產量達到了420公斤，遠超高標準棉田平均畝產量300公斤的標準。

像這種藉助無人機、探測儀、物聯網和人工智能技術管理的自動棉田，極飛複製到了廣州黃埔，種起了水稻。300畝稻田，從播種到收穫，幾乎「無人下地」，單人一部手機可搞掂。2022年晚造畝產為450公斤，2023年早造達到畝產514公斤，與人工精心照護的稻田產量相若，但成本下降逾一成。

減省勞力屬初階 願景不再看天吃飯

無人智慧農場前景備受各界期待，不過目前來說，儘管節省了人力，仍不足以保證收成，「靠天吃飯」是制約項。杜紅輝提到，與客戶簽合同時不會擔保收成，「我們只做本職工作，按合約分量把藥打均勻、種撒均勻、肥撒均勻。其他的事情，你自己每一步都要顧好，也得看天。」

從事農業技術諮詢的游昊程和林子鈴，當天亦在極飛稻田觀看智能水肥演示。兩名來自廣東的年輕人，畢業後和朋友創立「樂活（廣州）生態環境科技」公司，幫助政府和農戶探索可持續的農業技術轉型。他們眼中智慧農業的圖景，不光是省去了多少人力，還包括一個更加先進的「大腦」，令農業不再「看天吃飯」。

「現在智能化的部分是替代那些繁瑣重複的人工，這是非常基礎的第一步。譬如智能水肥系統，它更多是一個開關，『你摁我就開』，要加多少水、什麼時候加是你自己的事。我覺得智能化更多的時候，要判斷明天會不會下雨、今年會不會霜凍，有更多思考的部分。」游昊程說，他們認為，未來的智能化應具備考慮如何適應氣候、盡量豐產的能力。

（中國故事 科技生活系列四）

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