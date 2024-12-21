市評收緊 券商接令唱好經濟 首席經濟學家開腔須審核 禁私自出席會議

《中國證券報》昨報道，中國證券業協會（中證協）的通知，提出從主體管理責任、聘任規範、對外發聲事前審核、聲譽風險管理等6方面，加強行業機構首席經濟學家的自律管理。

「正確把握黨和國家大政方針」

中證協屬於非營利性社會團體法人，接受中國證監會業務指導，宗旨是進行證券業自律管理、維持證券業的正當競争秩序等。

中證協要求，證券公司應督促首席經濟學家珍惜行業和個人聲譽。首席經濟學家應當遵循獨立、客觀、公平、審慎等執業原則，負責任發聲，「正確把握黨和國家大政方針，在宣傳解讀好黨和國家路線、方針、政策，合理引導市場預期、增強投資者信心方面發揮積極作用」。

此外，證券公司聘任首席經濟學家時，應加強背景調查，除了要有專業勝任能力外，還應重點關注其執業聲譽、受處罰情况等，不得聘任存在不良執業聲譽信息的人員。未經批准，首席經濟學家不得私自參加各類會議、活動，不得擅自對外發表研究觀點、評論意見；不得以任何形式使用或泄露各類保密信息及未公開信息，不得編造、傳播虛假、不實、誤導性信息。

財聯社前日亦已報道，多地證監局近日陸續對券商等提出監管要求，旨在加強對公開言論的管理，尤其是首席經濟學家、券商分析師、基金經理等從業人員對外發聲的管理工作，要求「不要為博眼球說一些出格的話語」、「不要為吸客、附和熱點而放寬標準」、「不可存僥倖心理試探監管紅線」。

內地經濟增長乏力，日前舉行的中央經濟工作會議指出，要自覺用中共中央對形勢的科學判斷統一思想、統一意志、統一行動，既把握大勢、堅定信心，又正視困難、保持清醒。

曾指經濟嚴重 兩首席經濟學家遭屏蔽

內地券商近年熱中聘請首席經濟學家，幫助券商把握宏觀大勢與方向，並藉其權威身分增強公司品牌。不過，他們言論逐漸被收緊。較早前，東北證券首席經濟學家付鵬、安信證券首席經濟學家高善文相繼在內部演講直指國內經濟嚴重問題，包括GDP被高估、消費乏力、中產階級隕落等，引起互聯網廣泛熱議。隨後兩人的微信和短片平台等社交媒體帳號均被「屏蔽」。