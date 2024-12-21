北京聞風：習4點「希望」展現對澳期許與定位 ／文：鍾鳴九

習近平並在講話中對澳門發展提出4點「希望」，即着力推動經濟適度多元發展、着力提升特別行政區治理效能、着力打造更高水平對外開放平台、着力維護社會祥和穩定。

「一國兩制」發揮中外溝通橋樑

中央民族大學法學院副院長、台港澳研究中心主任田飛龍表示，澳門作為「一國兩制」典範，證明了「一國兩制」行得通，是中國走向世界舞台中央的有力槓桿與溝通橋樑。港澳通過實踐「一國兩制」實現了中國與世界之間的文明交流互鑑，以及經濟貿易關係的深度聯通，並在中國式現代化與全球化之間形成緊密的價值契合與制度溝通。

中山大學粵港澳發展研究院副院長曹旭東認為，「一國兩制」是中國對世界政治文明的重要貢獻。當前國際形勢下，諸多衝突矛盾都可從中汲取智慧加以化解。

對比習近平2019年在慶祝澳門回歸祖國20周年大會上的講話，同樣是4點「希望」，本次將推動經濟適度多元發展的內容放在首位，並將打造更高水平對外開放平台的內容單獨列出，反映中央對澳門的期許與定位。

國際化定位轉化具體產業

田飛龍認為，經濟適度多元發展可提升澳門融入國家發展大局的分量和作用。在新一輪全球化的競爭中找到立足點。同時，為澳門青年提供更多就業選擇。打造更高水平開放平台則體現了三中全會後，中央對港澳在高水平對外開放、高質量增長與全面深化改革中的戰略地位和槓桿作用的思考。澳門要將已有的國際化定位轉化為具體的產業，運用澳門獨特的地位和優勢，抓住中國與世界深度互聯互通中的戰略機遇。

在大會召開前兩日，習近平攜夫人彭麗媛抵達澳門，共停留3天。分析人士認為，面對不明朗的國際形勢，以及內地繁忙的政務，習近平仍抽出3天時間到澳門視察，體現了對澳門的重視。

習近平在澳門停留期間，考察了澳門科技大學、橫琴粵澳深度合作區等地。田飛龍認為，考察地點的選擇具有指標意義，回應了澳門經濟適度多元發展，以及打造更高水平對外開放平台的戰略思考。曹旭東則指出，兩個考察地點的選擇體現了中央對澳門科技發展的重視和期待。

文：鍾鳴九