民眾黨主席柯文哲遞辭職聲明

【明報專訊】台北地方法院昨日裁准台灣民眾黨主席柯文哲遞交給黨秘書長周榆修的辭職聲明，證實柯文哲辭去黨主席一職的消息。民眾黨立委張啓楷表示，黨內都認為柯文哲被政治迫害，傾向不同意黨主席在政治迫害的情况下請辭，將繼續慰留。
前台北市長柯文哲因涉及京華城、政治獻金等案遭台北地檢署（北檢）聲請羈押禁見獲准，到1月4日就滿4個月羈押期，北檢須決定是否起訴。中央社報道，北檢偵辦已近尾聲，檢察官正在撰寫結案書類，為讓柯文哲有最終陳述，前日再度提訊在押的柯文哲說明，8小時後還押台北看守所。昨上午再度提訊，柯文哲9時10分穿拖鞋抵達北檢，神情憔悴。
柯文哲日前聲請解除禁止通信，將其擬具的民眾黨主席辭職聲明交給黨秘書長周榆修。北院認為，准許柯文哲辭黨主席聲明交付台灣民眾黨秘書長，聲明交付台灣民眾黨時，即生辭黨主席職之法律效力，且不影響檢察官繼續偵查作為，又無勾串共犯證人、湮滅證據之虞，柯文哲的聲請為有理由，應予准許。
民眾黨：不應由法官自行宣判辭職生效
對於柯文哲辭職，民眾黨透過聲明表示，目前尚未收到法院相關文件，後續仍待收到文件，才能釐清文件內容。此外，民眾黨表示，民眾黨相關章程運作，應由民眾黨內部開會處理，而非法官自行透過主文宣告判定「辭職生效」。
周榆修昨會見外國智庫時表示，柯文哲只是向法院聲請寄信，但法院准駁的同時，竟然直接幫柯文哲公布信件內容，讓民眾黨覺得非常訝異。不過周榆修強調，民眾黨也會堅定支持柯文哲捍衛清白，並陪他一起往前走。
島內有名嘴猜測，柯文哲遞交辭職聲明是在測試誰不忠誠。不過，台灣東海大學政治系教授潘兆民向中通社表示，柯文哲可能已經判斷自己將面臨刑罰，所以選擇在案件判決前辭職，讓自己與民眾黨脫鈎，保護民眾黨的政治前途。