民眾黨主席柯文哲遞辭職聲明

前台北市長柯文哲因涉及京華城、政治獻金等案遭台北地檢署（北檢）聲請羈押禁見獲准，到1月4日就滿4個月羈押期，北檢須決定是否起訴。中央社報道，北檢偵辦已近尾聲，檢察官正在撰寫結案書類，為讓柯文哲有最終陳述，前日再度提訊在押的柯文哲說明，8小時後還押台北看守所。昨上午再度提訊，柯文哲9時10分穿拖鞋抵達北檢，神情憔悴。

柯文哲日前聲請解除禁止通信，將其擬具的民眾黨主席辭職聲明交給黨秘書長周榆修。北院認為，准許柯文哲辭黨主席聲明交付台灣民眾黨秘書長，聲明交付台灣民眾黨時，即生辭黨主席職之法律效力，且不影響檢察官繼續偵查作為，又無勾串共犯證人、湮滅證據之虞，柯文哲的聲請為有理由，應予准許。

民眾黨：不應由法官自行宣判辭職生效

對於柯文哲辭職，民眾黨透過聲明表示，目前尚未收到法院相關文件，後續仍待收到文件，才能釐清文件內容。此外，民眾黨表示，民眾黨相關章程運作，應由民眾黨內部開會處理，而非法官自行透過主文宣告判定「辭職生效」。

周榆修昨會見外國智庫時表示，柯文哲只是向法院聲請寄信，但法院准駁的同時，竟然直接幫柯文哲公布信件內容，讓民眾黨覺得非常訝異。不過周榆修強調，民眾黨也會堅定支持柯文哲捍衛清白，並陪他一起往前走。

島內有名嘴猜測，柯文哲遞交辭職聲明是在測試誰不忠誠。不過，台灣東海大學政治系教授潘兆民向中通社表示，柯文哲可能已經判斷自己將面臨刑罰，所以選擇在案件判決前辭職，讓自己與民眾黨脫鈎，保護民眾黨的政治前途。