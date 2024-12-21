拆局：罷免攻防圖爭勢力 朝小野大加深對立

藍營基隆市長謝國樑罷免案10月投票未通過，國民黨「護樑」成功，但過程中朝野對立加深，而國民黨也早就認定，民進黨必將繼續透過「民間代理人」發動罷免潮，試圖改變縣市執政勢力、甚至重奪立法院主導權。

國民黨主席朱立倫周三（18日）在中常會的動員講話中就表示，面對綠營衝擊、抗議，「國民黨不怕、也不會有任何退縮」。朱立倫稱，有七成民眾反對「惡罷」，尤其現任民進黨秘書長林右昌更是基隆「惡罷」的罪魁禍首，又想在明年發動大罷免，讓政治動盪不安。

民眾黨：選舉困難 罷免卻太易

外界此前認為，明年2月立委就職滿1年時將迎來大罷免潮，在藍綠支持度接近的選區，不少藍綠立委都被點名，甚至開始啟動連署。藍營此番闖關，旨在預防綠營發起罷免潮。

民眾黨立院黨團表態支持提升罷免門檻提案，認為目前罷免在實務上易成為政黨仇恨鬥爭工具，雖然選舉、罷免皆為人民可行使的公民權，但如今選舉困難，罷免卻太容易。民進黨高呼反對，林右昌更公開喊話，要求支持者站出來「共同守護國家的民主體制」。

明報記者