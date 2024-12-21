台立院內外混戰 舉手硬過選罷法 藍白同撐提高罷免門檻 萬人集會促撤回

另通過憲法訴訟法財劃法

「選罷法」、「憲法訴訟法」和「財劃法」昨日排審，昨日下午2時28分「選罷法」三讀通過，修改5條文都與調高罷免連署門檻有關。晚上6時，「憲法訴訟法」全案三讀通過，確定參與評議與作成裁定的大法官人數，不足須補足提名。晚上6時30分開始審議「財劃法」修法，延長開議至晚上11時通過。

三法案提出之初即引發爭議，民進黨認為國民黨意圖藉機「護航不適任立委、癱瘓憲法法條、削弱中央可支配財源」。為防止杯葛，國民黨團周二（17日）起輪守着議場大門，民進黨團在前晚9時發動突襲，破壞議場窗戶進入議場並佔據主席台，用椅子將各個出入口堵住。

立委紛掛彩 院長韓國瑜摔跤

昨日上午9時後，國民黨立委突破封鎖進入議場，雙方激烈爭奪主席台，數度肢體衝突，有多名立委掛彩送醫，韓國瑜也摔跤受傷；民眾黨立委拿着「要開會、不要暴力」等布條放在議場中央。

上午11時40分後，立法院長韓國瑜在國民黨立委保護下宣布開會。表決院會議程時由於場面混亂，韓國瑜裁示舉手表決，重演5月立法院職權修法的議事攻防。廣泛討論階段，民進黨每項條文都派出40名立委登記發言，後遭國民黨團提議停止討論，民進黨立委朝主席台丟擲礦泉水瓶，國民黨立委舉透明板阻擋。

「選罷法」條文表決時，院會採取逐條舉手方式進行，儘管民進黨團反對，並祭出清點人數、重付表決等手法拖延，但立委人數不敵國民黨團及民眾黨團，條文最終通過國民黨團再修正動議，「選罷法」順利完成三讀。

罷免案連署人須附身分證影印本

三讀修正通過條文明定，罷免案的提議人名冊與連署人名冊，都應附本人的身分證正反面影本；選委會查對連署人名冊時，若有連署人資料不能辨認，選委會應予刪除；利用他人個人資料，未經同意偽造、假冒提議或連署者，處5年以下有期徒刑、拘役或科新台幣100萬元（約23.78萬港元）以下罰金。

「經濟民主連合」等公民團體動員在立法院外發起「冬季青鳥在台北」活動，昨上午在濟南路一段集結，要求退回三法案，人群高呼「停止表決，退回惡法」、「捍衛公民罷免權」、「國民黨下台」等，白天多次爆發警民衝突，夜後人群冒雨聚集，主辦方表示要堅守到最後一刻。同時，近百名民眾下午聚集在台中火車站前廣場，高喊口號質疑公民權遭沒收。

台灣司法院表示，立法院三讀修正通過憲訴法部分條文，觸及憲法法庭程序自主運作，嚴重影響大法官職權行使，造成憲政機關運作困難，深表遺憾。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676