百億數據科技央企成立 建平台共享物流信息助降費

整合物流信息流資金流 保數據安全

上海市委書記陳吉寧、國務院國資委主任張玉卓出席成立大會，共同為中國數聯物流成立揭牌。「澎湃新聞」引述張玉卓表示，組建中國數聯物流是推進中央企業與地方優勢物流數據資源整合，更好服務現代流通體系建設、使國民經濟循環暢通的重要舉措；中國數聯物流要切實保障國家物流數據安全和供應鏈穩定。

中國數聯物流由國資委直接管理，引入招商局集團、中國保利集團、中國物流集團、中國民航信息集團、上海國盛集團、上海數據集團作為戰略投資者。

招商局等6集團投資 業界料效率增

新華社指出，中國數聯物流整合物流與信息流、資金流，構建國家級物流大數據平台，以數碼技術提升產業運營效率，服務實體經濟發展，有效降低全社會物流成本。

有物流業界人士表示，物流數據平台若能全國統一、高效運行將十分實用，在提升整個中國的物流效率方面，有可能再上一個台階，繼而提高中國競爭力。不過目前未知使用該平台是否收費、費用多高。

2022年國務院發布的《十四五現代物流發展規劃》強調「強化物流數字化科技賦能」的重要性，其中包括加快物流行業的數碼化轉型、推進物流智慧化改造以及促進物流網絡化的升級。

中國數聯物流的前身是中國華信信息技術開發公司，成立於1992年，「企查查」顯示目前法定代表人為張磊，12月7日完成更名。網民評論稱，數據科技央企成立後，真正挑戰在技術落地與數據共享，不能搞成「數據孤島」。也有人指出《數據安全法》、數據跨境傳輸規則、加密技術等問題，「得防泄露」。