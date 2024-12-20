駐京周記：健全輪椅客攻陷故宮

租輪椅走捷徑成風 貴達300元

在北京，故宮博物院、國家博物館這些熱門旅遊景點，排隊早已不是什麼新鮮事，旺季排隊等一小時以上也是常事。然而最近，有遊客在社交網站分享自己「免排隊」入故宮的方式，普通人通過租輪椅，坐在輪椅上就可以從「愛心通道」快速進入故宮，而且同行遊客也可一起進入。

記者昨在紫禁城東門東華門落車，走到午門的過程中，就遇到很多輪椅推銷人員表示可提供租賃服務，以「輪椅代步」，除了兒童座椅外，還提供手動輪椅和電動輪椅，電動輪椅一天的價格在200元（人民幣）左右不等。若多人租，電動輪椅價格能漲至約300元。

記者在社交平台小紅書查詢相關信息，發現很多輪椅租賃的商家打着「代步車」旗號租賃輪椅，也有遊客在分享自己租輪椅免排隊的教程。

輪椅租賃業者也表示，「租這個走『愛心通道』方便，不用排隊，故宮裏面大，電動輪椅還省得走路」。雖然故宮很多宮殿仍需爬樓梯，但輪椅可放在宮殿下面，省去很多力氣。

目前並非旅遊旺季，昨日輪椅進場的遊客並不多見。除了一些長者，很少有年輕人坐輪椅。許多遊客也表示不知可租輪椅進入，覺得坐輪椅的很多都是真正有需要人士。

故宮博物院工作人員周二（17日）對《中國新聞周刊》稱，故宮向軍人及軍屬、60周歲以上長者、殘疾人及孕婦群體提供「愛心通道」。確需推輪椅入內的，只限本人及一名陪護人通過，輪椅符合安全標準即可走「愛心通道」。

故宮稱須有證 將加強核查

工作人員強調，「現場工作人員會詢問具體情况，愛心通道是針對特殊人群使用的，需要出具相關證件」，具體以實際情况為準。就普通遊客租輪椅走「愛心通道」的行為，工作人員表示，故宮方面已留意到該情况，批評他們利用愛心鑽空子方便自己，是個人素質問題，故宮並不支持。下一步，故宮將就此加強排查。

駐京記者 王佩凡