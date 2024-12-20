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華裔男認當中共代理人 助辦紐約「秘密警局」

【明報專訊】美國紐約市60歲華裔男子陳金平（Chen Jinping，音譯）涉嫌充當中國政府代理人，去年被控多項罪名。他於當地時間周三（18日）認罪，承認為中國公安部在曼哈頓下城開設和營運一個未申報的「海外警察站」，協助打壓異見人士，接收指令試圖刪除一些網上文章。

京：尊重各國司法主權 無設警察站

中國外交部昨回應，指中方尊重各國司法主權，不存在所謂「秘密警察站」。

法新社報道，現年61歲的陳金平2023年4月在紐約被捕，同時被捕的還有該案另一名被告盧建旺（音譯）。

根據檢方起訴，聯邦調查局（FBI）2022年10月關閉陳金平、盧建旺在曼哈頓橋唐人街的「秘密警察局」，該處佔據一棟小辦公樓整整一層，為華人社區提供如更換駕駛執照等行政服務，據稱他們也與中國警方合作，監控和施壓異見人士。

陳、盧向FBI承認，他們刪除自己與一名中國政府官員的通訊紀錄。檢方指該行為涉嫌妨礙司法公正。陳金平面臨最高5年監禁，根據其認罪協議，政府同意撤銷對他妨礙司法公正的指控。法院定於明年5月30日對陳金平罪行宣判。盧建旺對兩項指控均表示不認罪，正候審。

起訴書顯示，福州市公安局2022年1月啟動一項建立海外派出所的計劃，盧建旺在福州參與啟動儀式，並出席福建省政協會議，之後邀請陳金平加入協作。次月，他們在紐約長樂公會舉行「福州警僑事務服務站」成立大會，盧建旺任總顧問，陳金平擔任秘書長。長樂是福州一個區，為重要僑鄉。消息透露，是次事件導致不少與陳、盧有生意往來的福建同鄉受影響，其資金遭美國當局凍結。

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