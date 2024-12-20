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拆局：「月入過萬都整天跑」 外賣員憂生計

【明報專訊】「在北京月入過萬的騎手都是整天在跑單子。」兼職外賣員林子說，「我們只能靠跑時長掙錢，強制下線還是挺惡心的。」他說收到信息後，就在想其他辦法，「可能再找找『拼好飯』（美團團購），或者其他外賣平台想想辦法。」

「我們都是美團跟餓了麼都掛着，一邊下線了另一邊還能續。」外賣騎手徐師傅昨對本報表示，「（強制下線實施後）肯定有影響，就是不能同時掛兩個平台了。或者單量少的時候就不接單了，攢一攢時長等高峰期再掛一起接單。」

徐師傅稱他還沒收到過強制下線的消息，「有時候會彈一個消息問問你累不累，但也沒注意過具體信息」。

過年客減「加班」搭救 成過勞期

接受訪問的多名騎手都表示，北京等大城市每逢過年，市區人口急跌，外賣員需跑更多單才能保證收入如常；而進城務工的騎手，在過年前也想掙多一點回家過年。因此，歲末年初是騎手業界高峰「過勞期」。

目前正值全國「安全生產治本攻堅」三年行動（2024-2026）的中段，屬攻堅時刻。恰巧近期內地發生多宗造成死傷的安全生產事件，也有多宗社會報復案件，再碰上傳統年底安全防範期，此時外賣平台嚴管騎手工時並不讓外界意外。內地法律規定，安全生產工作實行「管行業必須管安全、管業務必須管安全、管生產經營必須管安全」，所有企業都須履行安全生產主體責任。

明報記者

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