平台歲末防隱患 騎手夠鐘強制收工 官媒籲兼顧外賣員收入 有業者轉平台續做

近日網傳一份《關於騎手過度跑單強制下線的通知》截圖顯示，美團的強制休息政策已生效。劉姓外賣騎手證實截圖屬實，對累計跑單時間較長的騎手，平台會提示休息後再接單，時間過長者會被強制下線。通知還顯示，強制下線後，騎手翌日可正常跑單。

騎手：12小時為限 系統會先提休息

《財經》提到，上海、浙江、江蘇等華東省份的騎手均已收到通知。美團騎手李波（化名）指出，「過度跑單強制下線」屬強制性質，不是限制接單量，而是限制工時。至於連續跑單多久就會觸發強制下線要求，平台方並未透露。不過微博有短片顯示，美團騎手稱跑單逾8小時會有休息警示，逾12小時會被強制下線。

就該政策，美團方面表示，今年第三季財報公布，已在部分城市試點優化疲勞管理機制，未有具體細則，公司希望通過試點，聽取各方聲音，持續完善防疲勞機制。另一平台「餓了麽」則表示，今年8月開始在全國推出騎手休息措施，若騎手連續跑單時間較長，會有彈窗提醒休息；若連續跑單過久，會有「小休」要求。

多名騎手反映，專職騎手每日工時多為八九小時，配送約25至30單。對兩大平台推出防疲勞機制，騎手反應不一。美團騎手章程表示理解和支持，稱長時間、長距離駕駛下，疲勞會帶來很大風險。

也有騎手表示「道高一尺，魔高一丈」，需掙錢者會有方法應對。騎手劉師傅指出，在大城市若要月入過萬元人民幣，每天肯定要做10多小時；若強制下線影響收入，有些騎手會在其他平台繼續接單，延長工作時間，「如果美團強制下線了，還有餓了麼、拼好飯這些平台，只能說（措施）有利有弊」。

評論倡設休息補貼 逐步加薪

今年9月，浙江杭州一名外賣騎手躺在電動單車上休息時猝死，據報他平時在「餓了麽」、美團等平台都有接單，一個平台發疲勞提醒，就換其他繼續接單。

有網民質疑，外賣平台應減少抽成、提高配送費，「除了小部分『卷王』（意指『內卷』的勝出者），誰願意一天跑那麽多單啊」。《中國婦女報》刊登評論文章，指出平台需探索建立相應的收入補償機制，例如在騎手因強制休息而減少接單量時，給予一定補貼或安全工作獎勵；同時需探索改變收入分配制度，逐步提高派單收入，合理考核單量、安全、健康等綜合指標。

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