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罰沒收入增 李強：管執法保申訴權

【明報專訊】國務院總理李強周一主持國務院專題學習時強調，要圍繞加強法治政府建設，規範行政執法，關注罰沒收入異常增長、大量異地執法、大額頂格處罰等情况，有問題的要及時糾正，明年要開展規範涉企執法專項行動，持續優化營商環境。

罰沒收入指執法機關依法收繳的罰款、沒收款、贓款，沒收物資、贓物的變價款收入，包括公安、交通、稅務、法院、市場監管等一般罰沒收入，以及公安、市場等緝私罰沒收入。罰沒收入屬於地方財政的非稅收入。近期， 內地發生多宗被稱為「遠洋捕撈」的事件，地方政府違法違規異地抓捕民營企業家，查封、凍結資產，引發社會關注。

稱地方濫用裁量權 執法不公

新華社報道，李強表示，行政執法是政府依法履職、管理經濟社會事務的重要方式，現在一些領域和地方濫用行政裁量權、執法不公正的現象仍然存在，要抓緊完善許可、徵收、強制、檢查等裁量權基準，加強統籌指導各地不一的標準，要考慮經營主體違法情况和可承受能力，按照「過罰相當原則」確定處罰限度。

李強稱要規範執法程序，暢通申訴渠道，依法保障監管對象申訴權利；優化執法方式，對情節比較輕微、沒有主觀故意、對社會危害性較低的違法行為，可採取柔性執法措施。此外要強化執法監督，關注罰沒收入異常增長、大量異地執法、大額頂格處罰等情况，審查核實相關執法行為，有問題的要及時糾正；強化信息技術運用，提升執法監督效能。

相關字詞﹕李強 財政預算 跨省 遠洋捕撈

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