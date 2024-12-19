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馬英九第三次訪陸 宋濤稱家人常來往 渴望兩岸交流 馬：絕對不能打仗

【明報專訊】台灣前領導人馬英九昨率「大九學堂」20多名台灣學員訪問大陸，9天時間將出席在黑龍江省哈爾濱舉辦的「海峽兩岸青年冰雪節」活動，並赴四川省成都市參訪。他表示，現階段兩岸青年互相交流格外重要，希望能建造兩岸和平橋樑。國台辦主任宋濤昨與馬英九在哈市會面，表示「一家人就要常來常往、沒有心結解不開」。

宋濤昨晚間在哈爾濱太陽島賓館會見到訪的馬英九，這是兩人今年第二度會見，見面時握手寒暄，互相詢問對方好不好。《聯合報》報道，宋濤歡迎馬英九到訪，並轉達中共總書記習近平「對馬英九先生的問候」，回顧馬先前訪問大陸後表示，「我們會認真的傾聽每一次呼籲兩岸交流的聲音，也會真誠的對待每一位來大陸參訪的台灣朋友」。馬英九表示大陸師生團早前訪問台灣，受到台灣民眾熱烈歡迎，顯示出台灣民心渴望兩岸交流，強調兩岸絕對不能打仗，戰爭沒有贏家。

宋轉達習問候 稱傾聽交流呼聲

馬英九致辭時強調，台灣與大陸在過去幾十年的發展中，各自達成許多成就，兩岸的中國人，要比其他國家更有智慧，在共同的血緣、文化、歷史、情感，以及共同的政治基礎下，讓兩岸透過和平的方式解決爭端。他還提到「九二共識」，以及反對「台獨」的共同政治基礎，認為兩岸人民同屬中華民族、都是炎黃子孫，這些都是兩岸得以攜手向前行的關鍵要素。宋濤則說，兩岸都是中國人，是一家人，一家人就要常來常往、經常走動，「對於家務事我們好商量」；又稱作為一家人，沒有心結是解不開。

未赴雙城論壇 滬台辦主任列席

陸方昨出席官員陣容頗大，除了宋濤、國台辦副主任仇開明、多名國台辦局長，還有至少八個省市的台辦主任與會，包括此前遭「卡關」未能赴台出席雙城論壇的上海台辦主任金梅，以及北京台辦主任霍光峰、江蘇台辦主任練月琴、浙江台辦主任徐曉光、福建台辦主任林文生和廣東台辦主任鍾揮鍔等。

馬英九昨上午啓程前在桃園機場接受媒體聯訪表示，現階段兩岸青年互相交流格外重要，尤其在全球戰爭頻仍，兩岸關係遠較國民黨執政時期緊張，馬英九基金會以實際行動、盡其所能推展兩岸青年交流。他強調，希望能建造兩岸和平的橋樑，跨越政治險惡，傳遞兩岸人民渴望交流的心聲，兩岸青年交流愈多、認識愈深入，未來衝突一定會愈少。

陸委會：馬行動自由 促不損台地位

陸委會副主委梁文傑昨就此表示，馬英九目前也已解除管制，有其行動自由，但「到大陸不能傷害台灣的地位」，這是陸委會的希望。獨派團體「台灣國」理事長陳峻涵昨率員到桃園機場抗議，並演出行動劇高呼「馬英九不可以做賣國賊」。

國民黨主席朱立倫昨表示，對於任何兩岸交流活動，國民黨都是秉持正面、積極的態度，國民黨副主席連勝文下周也將到大陸參加重要台商活動，民眾感受到愈頻繁的交流，愈能夠減少兩岸緊張氣氛，不希望用負面、抵制、強烈杯葛、抹紅的態度面對兩岸交流。

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相關字詞﹕九二共識 習近平 宋濤 國台辦 兩岸交流 馬英九

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