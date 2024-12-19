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河南二手羽球毛扮羽絨 成本1/10

【明報專訊】進入冬季，用於保暖的羽絨服需求大增，假冒偽劣產品亦攙雜其中。繼央視此前披露江蘇、江西等地以「飛絲」當成鵝絨填充羽絨服後，河南媒體近日披露，有不良商販大量回收二手羽毛球，將球上的刀翎羽毛拆解粉碎製成飛絲。這些二手羽毛打碎做成的飛絲填充入羽絨服，成本大約是真鵝絨的1/10。

「飛絲」是從羽毛上脫落下來的單根短絲，是禽類毛片粉碎後的絲狀物，又稱「粉碎毛」。據河南《大河報》報道，繼央視新聞上月底揭露大批低價羽絨服以飛絲填充後，在河南，不少二手羽毛球成為製造飛絲的材料。

打碎刀翎惹塵 或致過敏中毒

報道指出，大量被商販回收的二手羽毛球，並非如回收商稱用於製作工藝品或修復後變成訓練用羽毛球，而是拆解羽毛球，將羽毛球上的刀翎毛粉碎製作飛絲。

有商家稱，「其實用刀翎打飛絲已經『很良心』了」。相關業內人士表示，與普通羽毛製成的粉碎毛相比，刀翎羽毛形狀規則、毛桿直、羽毛纖維堅韌且細密，在被粉碎後，這些纖維依然能夠保持相對較好的彈性和韌性。

不過，這種刀翎粉碎毛與羽絨的差距依然巨大，不僅在保暖、蓬鬆、輕便等指標上相差甚遠，在清潔度上也令人擔憂。「刀翎的毛骨很硬，打成粉碎毛後很容易出粉塵，並且毛梗上所含的膠水也無法處理。」相關業內人士稱，這些粉塵可能導致穿戴者過敏，甚至中毒。

另據相關知情人介紹，從羽毛球中獲取質量穩定的飛絲相當「化算」，一公斤羽毛球大概可以拆成重量近半的刀翎羽毛，按回收價格折算，這些翎毛每公斤不到40元人民幣，生產出的飛絲可以填充4至5件羽絨服，其價格大約是真鵝絨的1/10。

相關字詞﹕回收 飛絲 羽絨服 羽毛球

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