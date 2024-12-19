社媒打體育飯圈 內媒籲斬利益鏈

刪違規帖文帳號 網民疑效微

綜合內地媒體報道，微博、微信、抖音、小紅書、嗶哩嗶哩、百度、騰訊等內地主流社交平台均在17日發公告稱，在體育賽事和相關運動員的網絡討論中，個別用戶違規發布關於國家乒乓球隊人員不實信息，對相關運動員、教練員、裁判員等發布侮辱謾罵言論，或因支持運動員不同，參與、煽動粉絲群體間互撕對立，抹黑國家乒乓球隊形象，嚴重干擾體育事業發展，已對相關違規信息、違規帳號進行處理。此前巴黎奧運乒乓球女單決賽後，大批網民一面倒支持選手孫穎莎，並對她的對手、成功衛冕的陳夢展開激烈網攻。

「澎湃新聞」評論文章稱，多平台聯手針對體育領域的「飯圈」亂象展開跨平台聯合行動，可以形成震懾力，有助遏制極端言論的傳播。文章指出，擺脫畸形飯圈綁架，斬斷背後的利益鏈條，才能讓中國體育健康發展。也有網民對行動效果表示質疑，認為社交平台因利益放任甚至助長「飯圈」野蠻發展，對當下「飯圈」亂象有不可推卸的責任，此番刪帖封號缺少實質影響。

指馬龍「台獨」 大學導師遭處分

據「頭條新聞」報道，小紅書用戶「慈寧宮道歉號」14日發帖稱，曾多次在問答平台「POME」發表針對孫穎莎、馬龍等多名乒乓球運動員的不理智言論，向當事人及社會致歉，接受組織處理。據網傳圖片，「慈寧宮母儀天下」多次表示孫穎莎、馬龍與「台獨」勢力有聯繫。該帳號的使用者是成都中醫藥大學一名趙姓研究生導師，該校表示對趙姓教師進行警告處分，將按照黨紀黨規對其進一步調查處理。

另外，擁有246萬粉絲的微博用戶「最籃球世界」前天也發道歉信，稱曾發布「中國乒協主席劉國梁稱奧運亞軍孫穎莎影響力大於冠軍陳夢」的影片，該影片事後被證實是虛假信息，導致網民攻擊中國乒協、國家隊，損害當事人聲譽。