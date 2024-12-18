雲南阿訇被捕惹穆斯林信眾抗議

玉溪當局稱「不清楚」狀况

據旅美回人馬聚在社交平台透露，馬玉巍15日上午在玉溪聶耳廣場一間餐廳被便衣警察以從事非法宗教活動為由押上警車。當地穆斯林社群聞訊湧向玉溪市政府，要求釋放馬玉巍，入夜後繼續靜坐抗議，一度聚集數百人；警方在外圍設置封鎖禁止更多人進入，並試圖阻止外界向抗議民眾送遞食物和禦寒衣物。玉溪市副市長瓦慶超次日到場，表示依法對涉嫌犯罪人員採取措施，與宗教無關，勸籲現場民眾離開。抗議者向玉溪市政府提交訴求書，要求當局解釋拘捕馬玉巍的理由，保障穆斯林的宗教自由權利。

自由亞洲電台報道，馬玉巍是玉溪大營清真寺的阿訇，近年被要求關閉《可蘭經》學習班，他在清真寺內隱居了半年，15日因外出用餐，被早已守候的警察抓捕。當天，馬玉巍的弟弟馬玉青在紅河州個舊市沙甸大清真寺被警方圍捕，因現場民眾包圍，警方未能帶走他。馬玉巍的父母則在不同地點被帶走。

事件相關帖文在內地多個社交平台遭過濾審查。多名玉溪網民前日表示，到處都有警察設卡造成塞車。中國社科院無神論研究中心主任習五一前日在微博發帖稱，「向戰鬥在祖國西南邊陲的戰友們致敬……依法治理伊斯蘭教突出問題，拔除最硬釘子」，帖文後來遭刪除。

（綜合報道）