明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

稱習近平未覆是否出席就職禮 特朗普：中美可解世界所有問題

【明報專訊】美國候任總統特朗普當地時間16日表示，中國國家主席習近平還沒有回覆是否出席其就職典禮。他認為中國與美國可以一起解決世界所有問題。中國外長王毅昨上午演講時亦提到，過去一年兩國關係取得的實質進展，充分證明只要中美合作，就可以辦成許多大事好事。

特朗普周一在佛州棕櫚灘住所海湖莊園舉行記者會，被問及是否對習近平不出席其就職典禮失望。特朗普回答，習近平至今還沒有回覆會否出席，若習願意出席，自己很歡迎，他們兩人沒有談過此事。他曾與習近平通過書信往來，有很好的對話。但特朗普沒有透露通訊的時間點。今年7月特朗普在賓州造勢時遭遇槍擊，事後曾提到，習近平寫給他一封「美妙」的慰問信。特朗普當選後，習近平亦向他致賀電。

特朗普憶述2017年的海湖莊園「習特會」，雙方花了幾個小時交談，認為習近平是個了不起的人。他又稱，直到2019新冠疫情發生前，他與習近平的關係很好。疫情沒有結束兩人關係，但的確造成影響。但他認為，中國與美國可以一起解決世界的所有問題。

王毅：中美合作證可辦成許多大事

中國外交部長王毅昨在京出席2024年國際形勢與中國外交研討會並發表主旨演講，提及過去一年中美舉行兩輪戰略溝通和5次金融、經濟工作組會議，在禁毒、執法、氣候變化等領域推進務實合作，續簽兩國政府科學技術合作協定，在聯大相互聯署各自有關人工智能的決議，近1.5萬名美國青少年來華。

「這些進展受到兩國各界和國際社會廣泛歡迎，充分證明只要中美合作，就可以辦成許多大事好事。」不過王毅話鋒一轉指出，同時，中方堅定維護自身主權，安全發展利益，堅決反對美方對中方實施非法無理打壓，尤其對美方在台灣等問題上，粗暴干涉中國內政的行徑，中方必須作出堅定有力的回應。

王毅說，習近平同拜登會晤、向特朗普致賀電，鮮明劃出台灣問題、道路制度、民主人權、發展權利4條不容挑戰的紅線，強調中方在中美關係上的目標、原則、立場、願望沒有變，形容是習「對未來中美關係的鄭重期許」。王毅還提到，中方將深化中俄全面戰略協作和全方位務實合作，推動中歐關係沿着獨立自主、相互成就、造福世界方向穩步向前。

相關字詞﹕習近平 特朗普

上 / 下一篇新聞