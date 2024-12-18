稱習近平未覆是否出席就職禮 特朗普：中美可解世界所有問題

特朗普周一在佛州棕櫚灘住所海湖莊園舉行記者會，被問及是否對習近平不出席其就職典禮失望。特朗普回答，習近平至今還沒有回覆會否出席，若習願意出席，自己很歡迎，他們兩人沒有談過此事。他曾與習近平通過書信往來，有很好的對話。但特朗普沒有透露通訊的時間點。今年7月特朗普在賓州造勢時遭遇槍擊，事後曾提到，習近平寫給他一封「美妙」的慰問信。特朗普當選後，習近平亦向他致賀電。

特朗普憶述2017年的海湖莊園「習特會」，雙方花了幾個小時交談，認為習近平是個了不起的人。他又稱，直到2019新冠疫情發生前，他與習近平的關係很好。疫情沒有結束兩人關係，但的確造成影響。但他認為，中國與美國可以一起解決世界的所有問題。

王毅：中美合作證可辦成許多大事

中國外交部長王毅昨在京出席2024年國際形勢與中國外交研討會並發表主旨演講，提及過去一年中美舉行兩輪戰略溝通和5次金融、經濟工作組會議，在禁毒、執法、氣候變化等領域推進務實合作，續簽兩國政府科學技術合作協定，在聯大相互聯署各自有關人工智能的決議，近1.5萬名美國青少年來華。

「這些進展受到兩國各界和國際社會廣泛歡迎，充分證明只要中美合作，就可以辦成許多大事好事。」不過王毅話鋒一轉指出，同時，中方堅定維護自身主權，安全發展利益，堅決反對美方對中方實施非法無理打壓，尤其對美方在台灣等問題上，粗暴干涉中國內政的行徑，中方必須作出堅定有力的回應。

王毅說，習近平同拜登會晤、向特朗普致賀電，鮮明劃出台灣問題、道路制度、民主人權、發展權利4條不容挑戰的紅線，強調中方在中美關係上的目標、原則、立場、願望沒有變，形容是習「對未來中美關係的鄭重期許」。王毅還提到，中方將深化中俄全面戰略協作和全方位務實合作，推動中歐關係沿着獨立自主、相互成就、造福世界方向穩步向前。