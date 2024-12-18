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外國人過境免簽加至10天 24省份適用

【明報專訊】國家移民管理局昨宣布即日起全面放寬優化過境免簽政策，過境免簽外國人在境內停留時間由原72小時和144小時一律延長為240小時（10天），過境免簽人員入出境口岸新增21個至共60個口岸，並進一步擴大停留活動區域、允許跨區域旅行。

政策適用省分新增5省至合計24個省分，至此，只有新疆、西藏、內蒙古、青海、寧夏、甘肅、吉林等6個省分不適用過境免簽政策，多數集中在西部民族地區，以及主要接壤朝鮮的吉林省。

根據公告，符合條件的美英俄日韓等54國人員，從中國過境前往第三國（地區），可從24個省分的60個對外開放口岸中任一口岸免簽來華。內地水運、航空、鐵路、公路共有311個口岸。

擴大活動區域 允跨省旅行

中新社報道，過境免簽外國人在規定區域停留活動不超過240小時，並進一步擴大停留活動區域。比如新增的5省中，過境免簽人員在安徽、海南、貴州3省停留活動區域為全省，在山西省停留活動區域為太原、大同市，在江西省停留活動區域為南昌、景德鎮市。福建、湖北、陝西3省停留活動區域擴大至全省，廣西停留活動區域擴大至12市（只餘接壤越南的百色、崇左兩市未包括）。通過過境免簽政策來華的外國人可在上述24個省分允許停留活動區域內跨省域旅行。

國家移民管理局外國人管理司副司長柳佳介紹，此次政策調整最大特點是允許跨區域通行，可以輻射帶動更多地方共享旅遊資源。該局副局長毛旭表示，今年頭11個月，全國各口岸入境外國人2921.8萬人次，按年增長86.2%；其中通過免簽入境1744.6萬人次，增123.3%。毛旭說，過境免簽政策在境內外廣受歡迎，適用此政策來華外國人數量按年上升132.9%。

中國全面放寬過境免簽政策消息公布半小時後，攜程海外平台歐洲、美洲、亞太站點的中國相關目的地搜索熱度急增85%、163%、116%。

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