雙城論壇 滬副市長：推動赴台團遊 陸委會質疑非滬「說了算」 國台辦促民進黨撤阻撓

【明報專訊】兩岸關係緊張之際，在台北參加雙城論壇的上海副市長華源釋放了兩岸進一步交流的信號，承諾將積極推動上海居民赴台團隊遊。消息引起島內旅遊業界關注，觀光股全面上揚。台灣陸委會、交通部觀光署均表示，歡迎陸客來台觀光立場不變，相關單位已做好準備；但陸委會質疑大陸開放赴台旅遊恐非上海可以「說了算」。
國台辦發言人朱鳳蓮昨晚表示，大陸樂見包括上海居民在內的大陸居民早日恢復赴台旅遊，民進黨當局應盡早撤除對兩岸人員往來和交流合作的禁限阻撓。朱鳳蓮又批評民進黨當局刻意刁難、阻撓部分上海團員和記者導致無法成行，「這種做法無理取鬧，不得人心」。
稱「兩岸一家人」 邀台人多來滬
華源在論壇致辭時表示，非常希望兩地能增進了解、厚植情誼，他邀請台灣人多到上海走走，也希望上海市民多來台灣看看，表示將積極推動上海居民赴台團隊遊，旅遊路線一定有台北市。
「堅信這些舉措都必將更好地增進我們兩市市民，乃至兩岸民眾的福祉。」華源並提到，兩岸同胞從來都是一家人，「常來常往愈走愈近，愈走愈親」。
蔣萬安盼兩岸「多對話少對峙」
在論壇上，國民黨籍的台北市長蔣萬安在發表結語時提到，上海訪團經一番波折才到台北「這真是不容易的一場論壇」，兩岸關係也歷經各種曲折蜿蜒，但無論如何，台北與上海一起做到讓雙城論壇持續至今，不曾因疫情或兩岸氛圍變化而停辦。
蔣萬安強調身為民選的市長，必須對兩岸和平與否、緊張與否、發展與否，提出懇切的期待，希望「多一點對話，少一點對峙」、「多一點和平的橄欖枝，少一點衝突的酸葡萄」、「多一點漁船燈火點綴夕陽，少一點船艦飛機的喧囂呼嘯」。
上海是新冠疫情管控措施鬆綁後，大陸首個宣布推動來台旅遊的城市。台灣陸委會透過書面回應，表示歡迎陸客來台觀光立場不變，將視大陸文旅部正式宣布開放具體情况相應實施。不過陸委會同時質疑，之前大陸文旅部將赴台觀光旅遊「片面地限定在福建省居民」，「現在上海市突然跳進來，不知誰說了算」。
陸委會：動輒拳頭威脅
「家人」也會疏遠
對於華源提到「兩岸同胞從來都是一家人」，陸委會副主委梁文傑向中央社表示，如果是家人，那就該好好相處，不過這兩天共軍機艦擾台依舊，如果不尊重彼此的生活方式，動輒用拳頭威脅，就算是家人也會愈來愈疏遠。
國民黨對「開放滬團赴台」表示樂觀其成，希望後續有更多大陸省市跟進。中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，希望台灣能趕快解除組團赴大陸關光的禁團令。兩岸旅遊禁令至今未完全解除，民進黨政府以「大陸未開放陸客團體旅遊來台」為由，限制台灣旅行業組團赴陸。
TVBS新聞網引述台灣政大外交系教授黃奎博分析，上海團是消費力相對高的大陸團，對台北市和台灣其他旅遊較發達的縣市是利多。但他稱，從雙城論壇籌辦期間，陸委會、海基會的態度看來，短期內上海團能獲賴清德政府放行的可能性極低。
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