雙城論壇 滬副市長：推動赴台團遊 陸委會質疑非滬「說了算」 國台辦促民進黨撤阻撓

國台辦發言人朱鳳蓮昨晚表示，大陸樂見包括上海居民在內的大陸居民早日恢復赴台旅遊，民進黨當局應盡早撤除對兩岸人員往來和交流合作的禁限阻撓。朱鳳蓮又批評民進黨當局刻意刁難、阻撓部分上海團員和記者導致無法成行，「這種做法無理取鬧，不得人心」。

稱「兩岸一家人」 邀台人多來滬

華源在論壇致辭時表示，非常希望兩地能增進了解、厚植情誼，他邀請台灣人多到上海走走，也希望上海市民多來台灣看看，表示將積極推動上海居民赴台團隊遊，旅遊路線一定有台北市。

「堅信這些舉措都必將更好地增進我們兩市市民，乃至兩岸民眾的福祉。」華源並提到，兩岸同胞從來都是一家人，「常來常往愈走愈近，愈走愈親」。

蔣萬安盼兩岸「多對話少對峙」

在論壇上，國民黨籍的台北市長蔣萬安在發表結語時提到，上海訪團經一番波折才到台北「這真是不容易的一場論壇」，兩岸關係也歷經各種曲折蜿蜒，但無論如何，台北與上海一起做到讓雙城論壇持續至今，不曾因疫情或兩岸氛圍變化而停辦。

蔣萬安強調身為民選的市長，必須對兩岸和平與否、緊張與否、發展與否，提出懇切的期待，希望「多一點對話，少一點對峙」、「多一點和平的橄欖枝，少一點衝突的酸葡萄」、「多一點漁船燈火點綴夕陽，少一點船艦飛機的喧囂呼嘯」。

上海是新冠疫情管控措施鬆綁後，大陸首個宣布推動來台旅遊的城市。台灣陸委會透過書面回應，表示歡迎陸客來台觀光立場不變，將視大陸文旅部正式宣布開放具體情况相應實施。不過陸委會同時質疑，之前大陸文旅部將赴台觀光旅遊「片面地限定在福建省居民」，「現在上海市突然跳進來，不知誰說了算」。

陸委會：動輒拳頭威脅

「家人」也會疏遠

對於華源提到「兩岸同胞從來都是一家人」，陸委會副主委梁文傑向中央社表示，如果是家人，那就該好好相處，不過這兩天共軍機艦擾台依舊，如果不尊重彼此的生活方式，動輒用拳頭威脅，就算是家人也會愈來愈疏遠。

國民黨對「開放滬團赴台」表示樂觀其成，希望後續有更多大陸省市跟進。中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，希望台灣能趕快解除組團赴大陸關光的禁團令。兩岸旅遊禁令至今未完全解除，民進黨政府以「大陸未開放陸客團體旅遊來台」為由，限制台灣旅行業組團赴陸。

TVBS新聞網引述台灣政大外交系教授黃奎博分析，上海團是消費力相對高的大陸團，對台北市和台灣其他旅遊較發達的縣市是利多。但他稱，從雙城論壇籌辦期間，陸委會、海基會的態度看來，短期內上海團能獲賴清德政府放行的可能性極低。

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