郭莉萍免去體總職務 遭舉報縱容象棋界亂局

綜合「極目新聞」等內地媒體報道，郭莉萍於2023年8月任棋牌運動管理中心副主任，後試任健身氣功管理中心副主任。公開資料顯示，郭莉萍1974年出生，黑龍江哈爾濱人，2002、2004年兩次奪得全國個人賽女子組冠軍，2003、2005年兩次獲得世界象棋錦標賽女子冠軍。

去年10月17日，中國象棋界泰斗、「棋王」柳大華在個人社交媒體上發布影片，實名舉報時任國家體育總局棋牌運動管理中心副主任郭莉萍。 柳大華指控郭「長期以來，她包庇縱容象棋界黑惡勢力，公然使用電腦軟件以及現代科技手段操縱、包辦國內各種大型比賽的勝負與獎金分配」。

此前，對於柳大華的指控，郭莉萍表示不方便回應，需要等待組織的正式答覆，「相信最後會有結論的」。

今年6月，連續11年象棋棋手等級分位列全國第一、有中國象棋「第一人」稱號的王天一，被浙江杭州警方調查，罪由涉嫌非國家工作人員受賄。王天一被查疑與去年10月柳大華實名舉報郭莉萍有關，但當時郭莉萍稱，對王天一被查不知情。