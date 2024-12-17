明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

郭莉萍免去體總職務 遭舉報縱容象棋界亂局

【明報專訊】國家體育總局網站昨公布了近期幹部調整信息。其中，賀鳳翔任棋牌運動管理中心主任，蓋紅艷任該中心紀委書記，免去郭莉萍試任的健身氣功管理中心副主任職務。此前，郭莉萍曾被人實名舉報，指其涉嫌長期包庇縱容象棋界黑惡勢力。

綜合「極目新聞」等內地媒體報道，郭莉萍於2023年8月任棋牌運動管理中心副主任，後試任健身氣功管理中心副主任。公開資料顯示，郭莉萍1974年出生，黑龍江哈爾濱人，2002、2004年兩次奪得全國個人賽女子組冠軍，2003、2005年兩次獲得世界象棋錦標賽女子冠軍。

去年10月17日，中國象棋界泰斗、「棋王」柳大華在個人社交媒體上發布影片，實名舉報時任國家體育總局棋牌運動管理中心副主任郭莉萍。 柳大華指控郭「長期以來，她包庇縱容象棋界黑惡勢力，公然使用電腦軟件以及現代科技手段操縱、包辦國內各種大型比賽的勝負與獎金分配」。

此前，對於柳大華的指控，郭莉萍表示不方便回應，需要等待組織的正式答覆，「相信最後會有結論的」。

今年6月，連續11年象棋棋手等級分位列全國第一、有中國象棋「第一人」稱號的王天一，被浙江杭州警方調查，罪由涉嫌非國家工作人員受賄。王天一被查疑與去年10月柳大華實名舉報郭莉萍有關，但當時郭莉萍稱，對王天一被查不知情。

相關字詞﹕象棋 舉報 體育總局

上 / 下一篇新聞