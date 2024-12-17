山西兩省官同日落馬 涉政協主席 新華社山西分社副社長

吳存榮涉違紀 今年第9被查正部級官

吳存榮是繼江西政協主席唐一軍之後，今年又一個在任上被查的省政協主席，成為今年第9名被查的正部級官員，以及今年第56名被中紀委官宣調查的「中管幹部」（中組部管理的幹部）。

公開資料顯示，吳存榮生於1963年5月，安徽無為人。吳存榮曾在安徽省內工作多年，擔任過安徽省水利廳廳長、合肥市市長、合肥市委書記等職，於2011年10月躋身安徽省委常委，兼任合肥市委書記。2016年11月，吳存榮任安徽省委常委、副省長、省政府黨組副書記。

2017年3月，吳存榮跨省調任重慶市委常委、副市長、市政府黨組副書記、重慶行政學院院長，2021年1月任重慶市委副書記，2022年1月任重慶市人大常委會副主任。2023年1月，吳存榮調任山西省政協黨組書記、主席，直至此番在任上落馬受查。

同一天落馬的汪振望，曾任新華社山西分社分黨組成員、辦公室主任。