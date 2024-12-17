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山西兩省官同日落馬 涉政協主席 新華社山西分社副社長

【明報專訊】山西省兩名在任省級官員同在昨天落馬。中紀委國家監察委宣布，山西省政協黨組書記、主席吳存榮涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查；另外，新華社山西分社分黨組成員、副社長汪振望涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐人民日報社紀檢監察組紀律審查和山西省監察委員會監察調查。

吳存榮涉違紀 今年第9被查正部級官

吳存榮是繼江西政協主席唐一軍之後，今年又一個在任上被查的省政協主席，成為今年第9名被查的正部級官員，以及今年第56名被中紀委官宣調查的「中管幹部」（中組部管理的幹部）。

公開資料顯示，吳存榮生於1963年5月，安徽無為人。吳存榮曾在安徽省內工作多年，擔任過安徽省水利廳廳長、合肥市市長、合肥市委書記等職，於2011年10月躋身安徽省委常委，兼任合肥市委書記。2016年11月，吳存榮任安徽省委常委、副省長、省政府黨組副書記。

2017年3月，吳存榮跨省調任重慶市委常委、副市長、市政府黨組副書記、重慶行政學院院長，2021年1月任重慶市委副書記，2022年1月任重慶市人大常委會副主任。2023年1月，吳存榮調任山西省政協黨組書記、主席，直至此番在任上落馬受查。

同一天落馬的汪振望，曾任新華社山西分社分黨組成員、辦公室主任。

相關字詞﹕中紀委 政協主席 反腐 官場

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