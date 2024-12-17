雙城論壇今登場 蔣萬安引瓊瑤籲交流 提醒和平重要 提周杰倫弭平誤解

台北市副市長林奕華、觀光傳播局長王秋冬等昨到松山機場接機，一行人面對媒體圍堵及場外抗議未作回應。綜合中央社等台媒報道，有傳媒向訪團問及「有覺得這次雙城不容易嗎」、「兩岸會春暖花開嗎」等，上海訪團笑而不語。有台獨團體在機場外舉旗抗議，高叫「台灣中國，一邊一國」，訪團及台北市政府代表未有停留，搭車離開，前往下榻飯店。台北警方嚴陣以待，在機場為抗議民衆設置「意見表達區」。

滬訪團察復健設備 台官稱氣氛佳

上海訪團昨下午3時半到廣慈博愛園區衛生福利大樓參訪，華源表示「來學習的」。原定1小時的行程提前結束，上海團與台北當局寒暄合影後離去。行程不對外公開，台北市衛生局長黃建華向傳媒表示，訪團參觀了復健中心的上肢復健機器人、電療和物理治療等輔助工具。台北市社會局長姚淑文稱活動氣氛相當融洽。

台北市府昨晚在台北圓山大飯店舉辦歡迎晚宴，蔣萬安向對方贈送印有大巨蛋的瓷盤，華源回贈一個瓷瓶，兩人帶領全場舉杯。

提瓊瑤赴陸拍劇 蔣：文化連結人心

蔣萬安致辭時表示，已故作家瓊瑤在上海讀書，在台灣成名，是在兩岸開放探親後第一個赴大陸拍攝取景的台灣影視製作人，開啟了兩岸影視合拍的風潮，加深了共同的「文化記憶」。蔣萬安引瓊瑤著作《還珠格格》中的台詞「受過傷的心，要用真心來修補」，以及瓊瑤自傳中的「戰爭代表的就是流浪與苦難」，表達和平與交流的重要。蔣萬安又提及流行歌星周杰倫，稱台北和上海的文化交流一直在音樂、藝術等領域延續，音樂的凝聚力和共鳴，帶來連結人心的力量，超越地域的界限，弭平誤解與隔閡。

華源讚台北整潔 治理基層用心

華源致辭時表示，一下飛機就看到台北市容整潔優美，「體會到城市的生機活力，感受到了同胞們的親切熱情」。他說，在廣慈參觀時體會到台北市政府對基層社區治理的用心，這種對老年人、嬰幼兒、殘疾人士等群體的關懷，反映出尊老愛幼的中華傳統美德厚植於台灣社會。他說，雙城論壇是兩個城市的盛事，對兩岸和平發展、融合發展是好事，各界菁英在雙城論壇聚首，希望在此機制下雙方交流深化、合作領域廣化，能把兩市市民服務得更好。

本屆雙城論壇主題為「智慧治理，永續未來」，今天上午在台北晶華酒店舉行。上海訪團中午將在君悅飯店設宴回請台北市政府及議會人員，下午參觀台北大巨蛋，計劃當天返滬。

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