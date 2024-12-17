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深圳豪宅爆炸案 死者家屬拒驗屍 未獲火化證

【明報專訊】深圳南山區豪宅灣悅府高層住宅日前燃氣爆炸，一名女住戶死亡。死者家屬希望有關部門給死者發出一份無責任證明書，在遺體告別儀式後火化，但官方提出需對死者進行屍檢弄清死亡原因。家屬認為，屍檢是對死者的二次傷害，拒絕屍檢，雙方陷入僵局。

官方：驗屍查死因

家屬斥二次傷害

根據官方通報，事發11日下午，事故造成1人死亡，無其他人受傷。「界面新聞」報道，死者是出事單位29C的女住戶。死者家屬確認，當日下午2時45分收到死者求援，稱她被重物壓住。家屬聯繫物業，物業稱馬上派人處理，但房門打不開。當晚約6、7點，家屬收到通知前往醫院。

家屬表示，希望有關部門給死者發出一份無責任證明書，並進行遺體告別儀式，然後火化，希望死者盡快安息。有關部門稱要對死者進行屍檢，弄清死亡原因；但家屬認為屍檢是對死者的二次傷害，不能接受，拒絕屍檢，雙方陷入僵局。

無責任證明即公安部門出具發出的死亡證明。由於死者屬非正常死亡，按《殯葬管理條例》，殯儀館要見到公安機關全力調查後發出的死亡證明才能火化。該死亡證明要附有死因調查報告，而屍檢是調查死亡原因的方法之一。

據內地律師指出，並非所有屍檢都需解剖屍體才能查明死因。「死者家屬與警方溝通好，可以採用高科技手段，在不對死者進行解剖的情况下，完整查明死因，為後續的案件辦理、追究相關法律責任打好基礎。」

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