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四川屠場涉宰病死豬 「問題肉」流市面

【明報專訊】內媒記者臥底調查，發現四川達州5家非法屠宰場涉宰殺病死豬，「問題豬肉」恐流向市場。其中一家屠宰窩點負責人聲稱，相關部門默許其私宰行為。臥底記者及當地居民向當地紀委監委舉報，目前5家非法屠宰廠均被關停或整合至一家大型屠宰企業內。

內媒揭5非法場 衛生惡劣

《新京報》報道，該報記者以商販身分，多次進入位於四川達州開江縣的永興鎮、講治鎮及回龍鎮等地5家生豬屠宰廠，發現這5家屠宰廠均未取得《生豬定點屠宰證》，廠內惡臭刺鼻，地面污水橫流。本應負責檢疫、為豬肉安全把關的官方獸醫不見蹤影，但豬肉均獲得檢疫合格章。

在永興鎮屠宰廠的豬圈內，一些生豬倒在地上低聲嚎叫，疑似病豬。廠內屠宰人員稱，進廠前就已死亡或是生病的「問題豬」，會被優先宰殺。「就像賣菜一樣，先得把差的菜賣了。」該人員透露，正常生豬肉賣22至24元人民幣一公斤。「病死豬賣得便宜，幾塊錢一斤。如果顏色好的話，可多賣幾塊錢，顏色不好就少賣幾塊錢。」

價錢遠低市價 貨車跨區售

等待裝運豬肉的貨車深夜停靠在屠宰廠外，以開江縣為中心，將這些豬肉跨區域銷售至周邊各大縣市。更值得注意的是，一家位於回龍鎮的屠宰廠曾在今年2月底被查封，不到一個月該屠宰廠卻繼續運營。

相關字詞﹕舉報 屠宰 臥底

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