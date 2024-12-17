博客教洗血 法醫憂惹罪 疑涉警方鑑血法 網片遭下架

「上游新聞」昨報道，該名科普類博主自稱廣東省某生物科技研究院高級研究員，從今年8月23日開始在社交平台發布「清潔污物」等的科普影片，起初作品的點讚量多不超過1000。

自稱科研者 指血污為顏料

但11月7日的一條影片開始爆紅，在該影片中，博主講解清理血漬時加入了疑似警方鑑定血漬專用的方法驗證效果，影片下方標注了「視頻中污漬為顏料勾兌」的提示語。截至12月15日，點讚量超過42萬、收藏量超過12萬。在其後的影片中，還有講述如何處理衣物、馬桶血漬、下水道毛髮以及骨頭殘渣等內容，引起關注。

針對影片的內容，有網民稱「這真的不是清理犯罪現場嗎？」有網民稱已經收藏，還有網民質疑該博主涉嫌教人犯罪，「這可不興教啊。真有殺人犯學了怎麼辦？」

網民指推售洗劑 帳號否認

影片中多次使用的清潔劑在其帳號關聯店舖中銷售，有網民質疑博主發布影片或為推銷該產品。該帳號關聯的廣東省某生物科技研究院的工作人員稱，不是為了銷售產品。針對如何處理血漬、毛髮、骨頭殘渣等影片內容，該工作人員否認教人犯罪，解釋「我們只是用了一些比較新的宣傳方法，算是內容營銷吧」。

有內地資深法醫表示：「視頻中使用了某試劑加上特殊光線的檢測，暴露我們的檢測手段了，一般誰會想到用這種試劑檢測？就怕有心之人看了用於處理犯罪現場。」該法醫直言，希望平台下架這種博眼球的科普。

律師：留言教毀屍或違法

有內地律師則認為，影片內容本身並不違法，畢竟不是直接教人如何毀屍滅迹，但如果有網民諮詢相關問題，該博主又回覆，則有可能涉嫌傳播犯罪方法。「《刑法》規定了侮辱屍體罪，如果傳授如何處理屍體等知識，就可能涉嫌傳播犯罪方法了。」