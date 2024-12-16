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滬訪團多人被拒入台 消息：陸避談免「口水戰」

【明報專訊】雙城論壇上海團按慣例不受訪，台北市政府消息人士昨稱，陸方官員不願加入「口水戰」，評論民進黨當局。該消息人士表示，陸委會拒批部分陸方人員入台，但雙城論壇定位是城市間事務，舉辦多年，陸方官員應該有準備。

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山上周六在中天電視節目《CTI Talk網路論壇》表示，陸委會拒絕陸方官員訪台因後面有「藏鏡人」（幕後操控之意）。他表示，民進黨視交流為統戰，能體會陸委會承受來自民進黨的壓力。他說兩岸城市交流有利改善兩岸關係，不能以兩岸關係緊張來限制交流。

藍營批違民主形象 綠營：勿藉機矮化台

台北前市長郝龍斌表示，拒絕陸媒赴台採訪雙城論壇屬荒謬，而台辦主任在中共體制也不算高級官員，質疑台灣當局「比大陸還嚴格」，有違台灣民主自由形象，「反而是給大陸很好的統戰機會」。國民黨台北市議員秦慧珠表示，陸委會以行政程序刁難雙城論壇，她聽聞有幾個上海市行政區長本計劃上月訪台，同被陸委會拒絕。陸委會回應稱，近期未收到有關申請。

國民黨主席朱立倫表示，民進黨和陸委會的小動作阻礙兩岸交流、傷害兩岸基本互信，希望民進黨以正面態度看待雙城論壇，不要再製造任何困擾、傷害。他稱，馬英九將在本月帶領「大九學堂」學員赴陸訪問，希望透過正面交流，讓兩岸互相了解，減少誤會及衝突。

民進黨秘書長林右昌昨表示，彼此尊重、對等是兩岸交流的基本原則，若只是藉機矮化台灣、講傷害台灣人民的話、做出不恰當動作，「我想這樣大家是不歡迎的」。

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