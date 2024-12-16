明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

雙城論壇明啟 台商爭赴晚宴見滬官 滬主訪團今抵台 藍營：陸委會要求低調

【明報專訊】上海副市長華源率領的雙城論壇主訪團今天中午將抵達台灣，參加台北市政府的歡迎晚宴。台北主辦的第15屆台北上海城市論壇明日上午舉行，上海訪問團計劃下午參觀廣慈博愛園區、台北大巨蛋等地，當日下午返滬。據台媒報道，多間台灣企業積極尋求參加論壇晚宴，盼與上海官員接觸。

由上海市台辦副主任李驍東率領的先遣團自上周五起陸續抵台，為正式行程探路，昨到貓空地區參觀貓空纜車、指南宮，又考察論壇及宴會場地。

將簽智慧醫療小熊貓合作備忘

李驍東面對台灣傳媒提問保持官方態度，稱「都是依照市政府的安排來走」，同時他稱台灣茶「非常好」，以前搭過貓空纜車感受「還不錯」。中央社報道，台北市警察局計劃出動235人次警力，以「隱而不顯、低調部署」為原則，確保訪團安全。據「公視新聞」報道，警方擔憂有民眾聚集抗議，已在舉辦雙城論壇的晶華酒店準備拒馬。

本屆雙城論壇以「智慧治理，永續未來」為題，台北副市長林奕華及華源將分別代表台北及上海致開幕辭，並簽署「台北市與上海市推動智慧醫療合作備忘錄」與「台北市立動物園與上海動物園小貓熊物種交流及保育合作備忘錄」。

台北市政府今天將派林奕華到松山機場接機，當晚在台北圓山大飯店設宴，市長蔣萬安將出席致辭，雙方互贈禮物。據「聯合新聞網」引述藍營消息人士稱，來自傳統產業、食品業等多間台灣企業積極尋求機會參加論壇晚宴，還有較大的企業找人幫忙獲得主桌席位，希望與上海官員建立溝通渠道。該消息人士表示，陸委會要求雙城論壇低調舉辦，目前兩岸氛圍「大家心中有數」，有企業希望參加晚宴的同時保持低調，擔心被台灣當局秋後算帳。

綠營質疑未獲邀 民眾黨批「雙標」

民進黨議員林延鳳昨表示，主辦方選擇性邀請藍白嘉賓赴宴，綠營無人獲邀，批評台北市政府未能踐行促進交流的言論。國民黨議員詹為元表示，晚宴依慣例是象徵式歡迎上海官員來台，由正副議長代表全體議員出席。

對於綠營批評，民眾黨議員林珍羽表示，民進黨先前提案要停辦午宴，質疑民進黨沒受邀就「雙標」，並非真想被邀請。林珍羽又批評陸委會給台北市政府「穿小鞋」，令雙城論壇籌備倉卒。

上 / 下一篇新聞