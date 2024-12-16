雙城論壇明啟 台商爭赴晚宴見滬官 滬主訪團今抵台 藍營：陸委會要求低調

由上海市台辦副主任李驍東率領的先遣團自上周五起陸續抵台，為正式行程探路，昨到貓空地區參觀貓空纜車、指南宮，又考察論壇及宴會場地。

將簽智慧醫療小熊貓合作備忘

李驍東面對台灣傳媒提問保持官方態度，稱「都是依照市政府的安排來走」，同時他稱台灣茶「非常好」，以前搭過貓空纜車感受「還不錯」。中央社報道，台北市警察局計劃出動235人次警力，以「隱而不顯、低調部署」為原則，確保訪團安全。據「公視新聞」報道，警方擔憂有民眾聚集抗議，已在舉辦雙城論壇的晶華酒店準備拒馬。

本屆雙城論壇以「智慧治理，永續未來」為題，台北副市長林奕華及華源將分別代表台北及上海致開幕辭，並簽署「台北市與上海市推動智慧醫療合作備忘錄」與「台北市立動物園與上海動物園小貓熊物種交流及保育合作備忘錄」。

台北市政府今天將派林奕華到松山機場接機，當晚在台北圓山大飯店設宴，市長蔣萬安將出席致辭，雙方互贈禮物。據「聯合新聞網」引述藍營消息人士稱，來自傳統產業、食品業等多間台灣企業積極尋求機會參加論壇晚宴，還有較大的企業找人幫忙獲得主桌席位，希望與上海官員建立溝通渠道。該消息人士表示，陸委會要求雙城論壇低調舉辦，目前兩岸氛圍「大家心中有數」，有企業希望參加晚宴的同時保持低調，擔心被台灣當局秋後算帳。

綠營質疑未獲邀 民眾黨批「雙標」

民進黨議員林延鳳昨表示，主辦方選擇性邀請藍白嘉賓赴宴，綠營無人獲邀，批評台北市政府未能踐行促進交流的言論。國民黨議員詹為元表示，晚宴依慣例是象徵式歡迎上海官員來台，由正副議長代表全體議員出席。

對於綠營批評，民眾黨議員林珍羽表示，民進黨先前提案要停辦午宴，質疑民進黨沒受邀就「雙標」，並非真想被邀請。林珍羽又批評陸委會給台北市政府「穿小鞋」，令雙城論壇籌備倉卒。