下屬舉報貪腐 蘇州工業園局長遭撤職貶官

《蘇州日報》官方微博發布消息稱，經查實，祝歡對商務局採購項目的內定供應商、圍標串標等問題負有領導責任，在蘇州工業園區黨工委巡察時提供不實資料，在組織函詢時不如實說明，違反黨紀和中央八項規定精神。依據黨紀、政紀處分的相關規定，經市委批准，給予其留黨察看一年、撤職處分，從正處職降為正科級。

當局指祝歡虛報資料

另證高層內定供應商

核查亦發現，蘇州工業園區商務局服務貿易處前處長宋雲龍在該局採購項目中參與內定供應商，並涉嫌其他嚴重違紀違法問題，正接受市紀委監委紀律審查和監察調查。該局採購項目中未嚴格執行制度規定、失管失察的其他相關人員，以及前期處理有關反映問題過程中存在執行制度不嚴、工作質效不高、工作方式方法簡單等問題的單位和人員，均已分別被處分。

今年8月2日，蘇州市專項工作組發布情况通報稱，蘇州市7月27日成立由紀檢監察、組織、財政、審計、公安等部門組成的專項工作組，根據各自職責，對蘇州工業園區商務局工作人員、清華大學馬姓畢業生在網上反映的相關問題展開核查。

前述官方提及的清華大學馬姓畢業生是蘇州工業園區商務局科員馬翔宇，他於7月27日發布影片實名舉報祝歡在政府採購中圍標串標、虛設項目套取資金，向省委巡視組提供虛假材料等問題。